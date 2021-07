Von Andreas Liebmann

Eine Weltpremiere, mindestens. An diesem Freitag wird der Rochusclub Düsseldorf im Inntal vorstellig werden. Einer der berühmtesten deutschen Tennisclubs, der seit 1991 ununterbrochen der ersten Bundesliga angehört. Das kann der TSV 1860 Rosenheim nicht ganz von sich behaupten, im Gegenteil - aber darin besteht ja die Premiere: Das Gastspiel der Düsseldorfer ist nicht nur der Auftakt in die diesjährige Erstligasaison, sondern zugleich der erste Auftritt der Rosenheimer in der Geschichte dieser Liga - auf den sie seit ihrem Aufstieg ungewöhnlich lange hatten warten müssen.

Eigentlich hätte er vor einem Jahr stattfinden sollen, als die Saison wegen der Pandemie abgesagt wurde. Dann hätte am vergangenen Sonntag Meister Grün-Weiss Mannheim zu Besuch kommen sollen, was wegen des laufenden Wimbledon-Turniers und der Quarantänepflicht bei der Einreise aus Großbritannien verschoben wurde. Jetzt aber steht dem Debüt (Beginn 13 Uhr) nichts mehr im Wege. 1500 Zuschauer wären erlaubt, wegen der geforderten Abstände dürften es eher 600 werden, aber mit denen rechnet Teammanager Thomas Detterbeck durchaus: "Das ganze Umland ist tennisbegeistert", versichert er. Nur vier Spieler aus der Aufstiegsmannschaft haben sie behalten, das Erstliga-Niveau sei eben "unglaublich". Nun steht etwa der Slowene Aljaz Bedene als neue Nummer eins zur Verfügung, aktuelle Nummer 64, ehemals Nummer 43 der Welt. "Ein Pfund", findet Detterbeck; einer, der auf Sand an guten Tagen jeden schlagen könne. In der dritten Runde von Wimbledon verlor er 4:6, 4:6, 4:6 gegen den Italiener Matteo Berrettini, der nun im Halbfinale steht. Zur Premiere wird auch der Österreicher Oliver Marach erwartet, der als Doppelspezialist 2018 die Australian Open gewann und ein Jahr zuvor im Wimbledon-Finale stand.

14 Tage Quarantäne sind nicht mehr zwingend, die Kaderplanung bleibt dennoch kompliziert

Man muss vielleicht nicht gleich erwarten, dass die Neulinge um den Titel mitspielen, andererseits findet etwa Bernard Eßmann, der Sportchef des TC Großhesselohe, Rosenheims Kader "sehr griffig", wie er sagt, und keinesfalls zu unterschätzen: "Wir freuen uns, dass wir so einen starken bayerischen Mitkonkurrenten haben." Dass sein eigener Klub "oben mitspielen" will, gab Eßmann bereits im Januar als Ziel aus, als die Verpflichtung von Jan-Lennard Struff für das deutsch-österreichisch geprägte Team aus dem Münchner Vorort Pullach feststand. Seit durch die Herabstufung Großbritanniens vom Virusvarianten- zum Hochinzidenzgebiet die 14-tägige Quarantänepflicht hinfällig ist (nichtgeimpfte Einreisende können sich nun nach fünf Tagen freitesten), prüfe man gerade wie alle anderen, ob man die Aufstellung kurzfristig noch "upgraden" könne - wobei nicht nur die Rückkehr aus Wimbledon samt Fragen nach Impfungen, Tests und Meldungen an die Gesundheitsämter jede Planung verkompliziert, sondern auch die, wer womöglich wegen der Qualifikation für das Turnier in Hamburg kurzfristig ausfällt. Bislang stünden daher nur die Einsätze von Struff und dem Finnen Emil Ruusuvori für die Partien am Freitag (13 Uhr in Köln) und Sonntag (11 Uhr gegen Neuss) fest. Pandemiebedingt werde das Heimspiel nicht ganz den üblichen "Eventcharakter" haben mit Ständen auf der Anlage, sagt Eßmann. Aber der Einstand der deutschen Nummer zwei Struff, ebenfalls eine Premiere, sollte allein Event genug sein.