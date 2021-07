Von Andreas Liebmann, Pullach/München

Es wäre gleich mal prima losgegangen für den TC Großhesselohe. 4:6, 1:6, 6:4 und 6:7: Jan-Lennard Struff war pünktlich ausgeschieden in der ersten Runde von Wimbledon, gegen Daniil Medwedew, den an Position zwei gesetzten Mitfavoriten aus Russland. Häkchen dran. Auch Philipp Kohlschreiber erwischte es - Hurra! - gleich in Runde eins, in fünf Sätzen gegen Denis Shapovalov, Kanada. Peter Gojowczyk schaffte es netterweise nicht durch die Quali, andere wie Matthias Bachinger starteten gar nicht erst. Vermutlich hätte der Tennis-Club aus Pullach im Isartal für diesen Sonntag zum Erstligastart also eine ganz ordentliche Mannschaft zusammenbekommen. Wie gesagt: hätte.

Das Grundproblem ist altbekannt, es hat eine gewisse Tradition: Jedes Jahr, wenn die deutsche Tennis-Bundesliga ihre kleine Saison beginnt, ist auf einer Insel schräg oberhalb von Frankreich gerade Halbzeit bei einem nicht ganz unbedeutenden Rasenturnier. Da müsse man also immer schauen, wer wann ausscheide, um für die Liga überhaupt noch in Betracht zu kommen, erläutert TCG-Sportchef Bernard Eßmann, und natürlich heiße das nichts anderes als "Daumen drücken", dass dort alle möglichst hochkant rausfliegen.

Großhesselohes Nummer eins Jan-Lennard Struff hat Zeit für Großhesselohe, er ist in Wimbledon gegen Mitfavorit Daniil Medwedew gescheitert

Bislang hätte das mit Wimbledon also ganz gut geklappt in diesem Jahr, wobei Eßmann, das nur fürs Protokoll, seinen Spruch mit dem Daumendrücken selbstverständlich als Witz meint: Niemals würden sie einem ihrer Spieler etwas Schlechtes wünschen, selbst wenn das Team davon profitieren könnte. Struff, die neue Nummer eins des TC Großhesselohe, wäre an diesem Sonntag jedenfalls einsatzbereit gewesen. Allerdings hat der Deutsche Tennis-Bund (DTB) vor einigen Tagen den Saisonstart der ersten Bundesliga kurzfristig um eine Woche nach hinten verschoben, weil sonst wohl doch die meisten Vereine ein Problem damit gehabt hätten, eine erstligataugliche Mannschaft aufzubieten. Denn zur allgemeinen Überschneidung mit Wimbledon gesellt sich in diesem Jahr ein weiteres Problem: Spieler, die sich in den zehn Tagen vor ihrer Einreise nach Deutschland in einem Virusvariantengebiet wie Großbritannien aufhielten, müssen in Quarantäne. Aktuelle Ausnahmeregelungen gelten nur für internationale Sportereignisse, nicht für den nationalen Ligabetrieb. Es hätte also wenig gebracht, etwa auch dem Franzosen Jérémy Chardy, dem Finnen Emil Ruusuvuori oder dem Argentinier Federico Coria ein möglichst schnelles Ausscheiden auf der Insel zu wünschen - zumindest für diesen Sonntag wären sie für die deutsche Liga trotzdem nicht in Betracht gekommen.

Um eine Wettbewerbsverzerrung durch Quarantäne zu vermeiden, hat der DTB die Saison nun also ein wenig umdatiert. Eine Aussetzung der Abstiegsregelung, wie von einigen Vereinen gefordert, hat er dagegen abgelehnt. Der TC Großhesselohe wird nun mit einem Heimspiel am Sonntag, 11. Juli, beginnen, zu Gast ist das Team mit dem prägnanten Namen Tennis Ewige Liebe BW Neuss. Das ursprüngliche Auftaktheimspiel gegen Krefeld ist auf Freitag, 16. Juli, vertagt. Das zweite bayerische Team, das als Aufsteiger den nicht minder prägnanten Namen Rosenheimer Unterstützungskasse in die Liga einführt und eigentlich dem TSV 1860 Rosenheim zugehört, startet am 9. Juli gegen Düsseldorf; der zunächst für diesen Sonntag vorgesehene Auftakt zu Hause gegen Meister Mannheim ist auf 16. Juli verlegt.

Die Herren 30 kommen für ATP-Turniere eher nicht mehr in Frage, daher kann die Punktrunde trotz Corona pünktlich starten

Recht viel einfacher macht das die Planung aber nicht, die große "Ungewissheit" bleibt, weiß Eßmann. Denn zumindest an der Rechnerei ändert auch die einwöchige Schonfrist nichts. Geht sich vom Zeitpunkt eines Ausscheidens in Wimbledon und der sofortigen Ausreise bis zum neuen Ligastart die geforderte Quarantäne aus? Wer rutscht beim folgenden Sandplatzturnier in Hamburg ins Hauptfeld, und wer muss dort in die bereits am 10. Juli beginnende Qualifikation? Der Franzose Chardy zum Beispiel, den sie unbedingt hatten halten wollen, nachdem er wegen der Corona-bedingt abgesagten Vorsaison noch nie zum Einsatz kam, hat ja den unschlagbaren Vorteil, im Einzel und im Doppel "absolute Weltspitze" zu sein, wie Eßmann schwärmt. Das bedeutet allerdings, dass er nicht nur im Einzel, sondern auch mal im Doppel weit kommen kann bei einem Turnier wie dem in Wimbledon. Man müsse, so Eßmann, einfach darauf hoffen, dass es irgendwann mal klappt, dem Publikum auf der Anlage die aktuelle Nummer 58 der Einzelweltrangliste zu präsentieren. Das zumindest ist ja eine eindeutig erfreuliche Entwicklung: Neuerdings sind in Bayern sogar 1500 Zuschauer für Sportveranstaltungen im Freien erlaubt.

Und das ist dann auch schon für diesen Samstag von Interesse. Da nämlich beginnt auf der Anlage in Pullach vor den Toren Münchens die Bundesligasaison der Herren 30, pünktlich, weil deren Protagonisten eher nicht mehr zum Kandidatenkreis für Wimbledon zählen. Der neuen Nummer eins des Vereins wird das nun also uneingeschränkte Aufmerksamkeit garantieren, wobei speziell diese Nummer eins sich wohl auch sonst keine Sorgen um zu wenig Beachtung hätte machen müssen. Ende März hatte der TC Großhesselohe bekannt gemacht, dass Tommy Haas für seine Herren 30 antritt, am Mittwoch verkündete der Verein, dass es bereits zum ersten Heimspiel am Samstag (13 Uhr) mit Haas' Auftritt gegen den TV 1860 Aschaffenburg klappen werde. Tommy Haas, 43, ehemalige Nummer zwei der Tenniswelt, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney und Direktor des ATP-Turniers von Indian Wells, hat vor mehr als 20 Jahren zuletzt für das Bundesligateam des TC Großhesselohe aufgeschlagen und war 2019 als Herren-30-Spieler hierher zurückgekehrt - da allerdings noch in Diensten des gegnerischen TC Dachau. Auch Haas, das der Vollständigkeit halber, schied zuletzt in Wimbledon bereits in der ersten Runde aus, auf dem Außenplatz 16, gegen den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelman. Aber das war 2017, eine ganze Weile vor den aktuellen Virusvarianten.