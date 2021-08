Von Andreas Liebmann

Hier hätte es also passieren können. Am Rande eines Wohngebiets, am östlichsten Zipfel der Münchner Vorstadt Pullach. Gleich hinter der Tennisanlage, die von alten Bäumen umsäumt wird, ist der Ort zu Ende, steil geht es im Wald bergab ins Tal. Dort unten fließt die Isar, zuverlässig kühl. Oben aber, im Glutkessel des Centre Courts, ist kein Schattenplätzchen mehr frei. Wer ein solches gefunden hat, dicht gedrängt ganz oben an der Bande oder drüben unter einigen Sonnenschirmen, der gibt es nicht mehr her. Die Fahne des TC Großhesselohe hängt schlapp von ihrer Stange, kein Lüftchen stupst sie an. Schweiß rinnt. Heuschrecken zirpen. Das angekündigte Gewitter ist aufgehalten worden, irgendwo über Baden-Württemberg.

Hier hätte der Gastgeber an diesem Sonntag um den Titel spielen können, den ersten in der Historie des Klubs. 1983 war der TC Großhesselohe erstmals in der ersten Liga vertreten, 1985 bis 1989, 1993 bis 1995, dann 2003. 2018 stiegen sie erneut auf, wurden Sechste, 2020 fiel aus wegen der Pandemie. Und nun: Letzter Spieltag, als Dritter gegen den Ersten. Fast tausend Zuschauer auf der Anlage, 820 Zahlende. "Es wäre perfekt gewesen", weiß Sportchef Bernard Eßmann.

Ohne den Stolperstein Aachen hätten sie nun selbst Sekt verspritzen können

Die Chance auf das Endspiel um die Meisterschaft haben sie zwei Tage zuvor in Aachen vergeben. Und nun stehen sie beisammen, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Kamil Majchrzak, Matthias Bachinger, Teammanager Christopher Kas, alle müssen gute Miene machen zu einer etwas seltsamen Situation. Denn der Meister Grün-Weiß Mannheim, der gerade geehrt wird, der mit dem dritten Titel in Serie den Wanderpokal des Bundesliga-Meisters nun auf Dauer behalten darf und dessen Spieler einander mit Sektduschen auf dem Platz abkühlen - den haben sie soeben geschlagen, deutlich sogar. 4:0 steht es nach den Einzeln, später werden sie sogar noch beide Doppel gewinnen, 6:0 also. Ohne diesen Stolperstein Aachen hätte das gereicht, um nun selbst Sekt zu verspritzen. Sie applaudieren trotzdem. Die vertraute Stimme des Sportkommentators Karlheinz Kas ist zu hören, leider versteht man wenig von dem, was er sagt, weil die Lausprecher streiken. Mannheim sei verdienter Meister - so viel durchdringt das Knacksen. Die zuvor einzige Niederlage hatten die Gäste bei Aufsteiger Rosenheim kassiert. Oberbayern liegt ihnen offenbar nicht.

Detailansicht öffnen Ohne Punktverlust gegen den Meister: Der TC Großhesselohe am letzten Spieltag. (Foto: Philippe Ruiz/imago images/Philippe Ruiz)

Eßmann spricht vor der Terrasse des Klubhauses von einem Lern- und Reifeprozess, den sie gerade durchlaufen. Teams wie Mannheim seien seit Jahren auf diesem Niveau unterwegs, der Meister selbst sogar seit 44 Jahren ohne Unterbrechung, daraus ergebe sich enorme Erfahrung. "Wir hatten nicht den Anspruch, Meister zu werden", betont Eßmann. Unter die ersten Drei wollten sie kommen, Dritte sind sie nun, das sei "okay". Mit Blick auf den Freitag, die überraschende 2:4-Niederlage in Aachen, kann er dennoch nicht umhin, ein bisschen enttäuscht zu sein. Vorne lieferten Kohlschreiber und Dennis Novak ab, an drei und vier sah das anders aus. Francisco Cerundolo sei "mit breiter Brust" angereist vom Challenger-Turniersieg in Cordenons, dann unterlag er Aachens Tschechen Vit Kopriva im Match-Tiebreak - wie Gojowzyk dem Uruguayer Martin Cuevas, als Weltranglisten-141. gegen die Nummer 536. "Kein Vorwurf", sagt Eßmann, das könne passieren. Dass sie dann beide Doppel verloren, obwohl sie bis dahin die beste Doppelbilanz der Liga hatten, nun...: Es war nicht ihr Tag.

Schon zuvor waren die Umstände nicht immer günstig für den TCG, im Gegenteil: Vor der ersten Niederlage gegen Neuss hatten zwei Spieler kurzfristig absagen müssen, Kohlschreiber und der Argentinier Federico Coria. Während der zweiten waren zu viele bei den Olympischen Spielen in Tokio gebunden, am Ende mussten gegen Gladbach zwei Doppelspezialisten im Einzel ran. Obendrein hatte sich Routinier Florian Mayer bei seinem zweiten Einsatz einen Sehnenriss in der Schulter zugezogen. "Den hatten wir sieben Mal eingeplant", sagt Eßmann. Er spricht von "Pech" in diesen Spielen. "Tokio hat uns nicht in die Karten gespielt", sagt Roland Benedikt, der Präsident.

Als Kohlschreiber, der 37-Jährige, aktuell die Nummer 117 der Welt, den Platz betritt zu seinem Einzel gegen den Rumänen Radu Albot (ATP 108), richtet er erst einmal den Sonnenschirm, um die Spielerbank zu beschatten. Ein schmaler Streifen ganz hinten am Fangzaun bietet etwas Schutz vor der Sonne, nur auf einer Seite. Wer dort spielt, läuft zwischen den Ballwechseln in diesem Schattenstreifen umher wie ein Tiger im Käfig. Die beiden könnten hier nun einen munteren Schaukampf veranstalten, es geht ja um nichts mehr, aber das tun sie nicht. "Es sind ja Zuschauer gekommen", sagt Kohlschreiber später, er denke schon, dass sie beide noch einmal alles gegeben hätten in dieser Hitze. Das Duell wird zur Werbung für die Ligaspiele der nächsten Saison.

Struff und Majchrak blieben ungeschlagen, Coria und Chardy ohne Einsatz - es gibt viel nachzudenken

Schon das erste Aufschlagspiel gibt die Richtung vor, Kohlschreiber jagt seinen Gegner mit Vorhand- und Rückhand-Topspins umher, einmal schließt er mit einem Volley-Topspin fast von der Grundlinie ab. Trotzdem muss er einen Breakball abwehren. Das wird Arbeit. Die nächsten Breakbälle gehören Kohlschreiber, der Druck macht, der sich aus der Defensive befreit, der mit Volley-Stopps punktet. Albot bleibt zäh, wehrt sie alle ab, bis zum 5:6 und 30:40 aus seiner Sicht. Kohlschreiber gelingt ein Winner, er ballt die Faust.

Im zweiten Satz liegt der Augsburger ein Break zurück, gleicht unmittelbar aus, setzt einen Rückhand-Return in beeindruckendem Winkel an die Linie und vollendet zur 5:3-Führung. Tosender Applaus. 7:5, 6:3 heißt es am Ende, viele Ballwechsel haben das Publikum in Staunen versetzt.

Man müsse abwarten, wer nun bleibe, wen man halten könne, sagt Eßmann. Ob sich etwa der 37-jährige Mayer, der seine Profikarriere schon länger beendet hat, noch einmal für die Liga zurückkämpfen werde nach seiner Verletzung. Zugang Jan-Lennard Struff blieb in drei Einzeln und drei Doppeln ungeschlagen, ähnlich der Pole Majchrzak. Sandplatzspezialist Coria und der Franzose Jérémy Chardy blieben ohne Einsatz. Viel nachzudenken.

Dass sie dem Gegner schon vor dem letzten Spieltag gratulieren müssten, "war nicht unsere Wunschvorstellung", sagt Kohlschreiber nach seinem Match, doch er betont, dass er sich wohlgefühlt habe in seiner ersten Saison hier. "Tolles Team", urteilt er, "ich hoffe, dass wir zusammenbleiben." Die vielen bayerischen Spieler zusammenzuführen, die gemeinsam in Oberhaching trainieren, ist Teil des Großhesseloher Konzepts, mit dem sich Kohlschreiber wohlfühlt - auch wenn das mal bedeuten kann, unmittelbar nach einer starken Vorstellung bei Olympia in Rosenheim auf dem Platz zu stehen und eine Niederlage einzustecken. "Der Turnierkalender ist manchmal brutal", sagt er, aber er gebe alles für die Mannschaft. Und ja: "Natürlich würde ich gerne bleiben."