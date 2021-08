Rosenheims Männer leisten Großhesselohe durch ihren Überraschungssieg in Gladbach Schützenhilfe in der Tennis-Bundesliga - die Pullacher erwarten am Sonntag Mannheim zum vielleicht entscheidenden Kampf um den Titel.

Von Sebastian Winter

Schon vor dieser Sommersaison war eines klar: Die beiden höchstnotierten bayerischen Tennisklubs, Großhesselohe wie Rosenheim, spielen nicht in der Männer-Bundesliga, um am Ende irgendwo im Mittelfeld oder gar auf den Abstiegsrängen zu landen. Großhesselohe hat sich nach dem Aufstieg 2018, dem im Jahr darauf Platz sechs folgte, und der wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Saison 2020 ein klares Ziel gesetzt: unter die besten Drei zu kommen. Und Rosenheim, der Aufsteiger, wollte auch nicht gleich wieder die Segel streichen im Oberhaus.

Was die Verantwortlichen beider Klubs am Sonntagabend beim Blick auf die Tabelle sahen, dürfte ihnen gefallen haben. Denn Großhesselohe ist nach dem 4:2-Heimerfolg über Düsseldorf Tabellenzweiter, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Mannheim und einen Punkt vor dem Vierten Rosenheim, der mit einem Auswärtssieg über Gladbach den nächsten Coup vollbrachte.

Großhesselohes Erfolg entspricht eher seiner Anspruchshaltung. 700 zahlende Zuschauer waren laut Teammanager Bernard Eßmann auf die Anlage hoch über dem Isartal gekommen, um Philipp Kohlschreiber und Co. spielen zu sehen - bisheriger Saisonrekord. Kohlschreiber zeigte ihnen dann im ersten Satz, wie man einen schönen Spannungsbogen entfaltet, 2:5 lag er hinten gegen den Slowaken Filip Horansky - und gewann das Spiel mit 7:6 und 6:2. Weil auch Kamil Majchrzak und Peter Gojowczyk (der Alexander Zverevs älteren Bruder Mischa in zwei Sätzen bezwang) ihre Spiele dominierten, ging Großhesselohe mit einer 3:1-Führung in die beiden Doppel - den einzigen Einzelpunkt verloren hatte Matthias Bachinger.

Bachinger hatte diesmal auch im Doppel an der Seite des Österreichers Lucas Miedler kein Glück - obwohl das Duo schon Matchball hatte, unterlag es Gabashvili/Squire nach dem 3:6 und 6:3 dramatisch im Match-Tiebreak mit 11:13. So hing alles an Kohlschreiber und Majchrzak, die Horansky und Zverev dann souverän in zwei Sätzen in Schach hielten. Ein verdienter Sieg war das, zumal Großhesselohes Toptrio Jan-Lennard Struff, Jeremy Chardy und Emil Ruusuvuori nicht dabei war. Struff und Ruusuvuori sind bereits auf US-Tournee, Chardy steckt nach seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen noch in Quarantäne in seiner Wahlheimat London.

Wenn die Profis am Freitagabend in Rosenheim im Hotel ankommen, sei immer jemand vom Verein da zur Begrüßung - "selbst nachts um ein Uhr."

Die Ausgangslage für Großhesselohe vor dem kommenden Abschlusswochenende hat sich nun wieder verbessert, "zumal wir Schützenhilfe aus Rosenheim bekommen haben", wie Eßmann sagte. Der Aufsteiger hatte nach seinem Überraschungserfolg gegen Mannheim Mitte Juli das Kunststück vollbracht, in Gladbach den nächsten Spitzenklub zu besiegen, ebenfalls mit 4:2. Die Rosenheimer hatten all ihre Siege im Match-Tiebreak besiegelt, in drei Einzeln und einem Doppel. Besonders den Auftritt des Italieners Lorenzo Giustino gegen Daniel Altmaier fand Rosenheims Teammanager herzerwärmend - Detterbeck hatte Giustino selbst in diesem Spiel gecoacht. Altmaier war beim ATP-Turnier in Kitzbühel vor einer guten Woche ins Halbfinale gekommen, nun gewann Giustino, in der Weltrangliste mehr als 100 Plätze hinter dem 124. Altmaier platziert, die hochklassige Partie mit 6:3, 4:6 und 10:5. "Es war ein Wahnsinns-Match", sagte Thomas Detterbeck und offenbarte Rosenheims Rezept für die so starke Saison: "Wir versuchen, es den Spielern so angenehm wie möglich zu machen." Wenn sie beispielsweise am Freitagabend im Hotel ankommen, sei immer jemand vom Verein da zur Begrüßung - "selbst nachts um ein Uhr".

Alles ist nun offen vor dem Finale, Rosenheim spielt Freitag in Krefeld und Sonntag in Neuss, Großhesselohe trifft dann auswärts auf Aachen und empfängt am Sonntag den Tabellenführer Mannheim. Je nach Ausgang der Freitagsspiele könnte dieses Duell des aktuellen Zweiten gegen den Ersten zum echten Endspiel um die Meisterschaft werden.