Am 2. Februar dieses Jahres veröffentlichte der Tennisprofi Marinko Matosevic eine Stellungnahme, die schnell in den sozialen Medien die Runde machte. „Ich schreibe dies mit schwerem Herzen, aber klarem Verstand“, teilte er mit: „Seit dem Masters-Turnier in Rom 2024 werde ich von der ITIA untersucht.“ Der Australier bezog sich auf die International Tennis Integrity Agency mit Sitz in London, die im Profitennis aufpasst, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Matosevic fuhr mit einem Geständnis fort, das zunächst sehr nach Reue klang: „Im Mittelpunkt der Untersuchung steht eine verbotene Methode, die ich im Februar 2018 angewendet habe. Ich kann bestätigen, dass dies wahr ist.“ Genauer gab er an: „Unter verzweifelten Umständen (ich hatte 2017 gesundheitliche Probleme) ließ ich in Morelos, Mexiko, dumm und leichtsinnig eine Bluttransfusion durchführen. Ich war so angewidert von mir selbst, dass ich in der darauffolgenden Woche im Alter von 32 ½ Jahren meine Karriere beendete.“