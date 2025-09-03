Ein Jahr nach ihrem Finaleinzug bei den US Open haben Tim Pütz und Kevin Krawietz im Doppelwettbewerb des Tennisturniers in New York eine Enttäuschung erlebt. Das deutsche Duo schied im Achtelfinale 4:6, 4:6 gegen Michael Venus aus Neuseeland und Yuki Bhambri aus Indien aus.
Pütz und Krawietz waren bei dem Grand-Slam-Turnier an Position vier gesetzt, ihre Gegner auf Platz 14 der Setzliste. Mit dem Titel bei den ATP Finals im vergangenen November war Krawietz und Pütz ihr bisher größter gemeinsamer Erfolg gelungen.