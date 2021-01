Die Weltranglistenerste im Tennis, Ashleigh Barty, wird rund elf Monate nach ihrem letzten Auftritt auf den Court zurückkehren. Die 24 Jahre alte Australierin hat sich für ein Schauturnier in Adelaide am 29. Januar mit hochkarätiger Besetzung angemeldet. Dort werden auch die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) und die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien) aufschlagen. Barty hatte im vergangenen Februar ihr bisher letztes Match auf der WTA-Tour in Katar gespielt und dann aufgrund der Infektionslage auf sämtliche Reisen in die USA und nach Europa verzichtet.