23. Juni 2019, 16:15 Uhr Tennis Barty ist jetzt Weltranglistenerste

Die australische Tennisspielerin gewinnt im Finale von Birmingham gegen Julia Görges. Spaniens U21-Team steht im EM-Halbfinale.

Meldungen im Überblick

Tennis, Birmingham: Julia Görges hat beim Turnier in Birmingham ihren achten Titel auf der WTA-Tour verpasst. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag im Finale des Rasenturniers der australischen French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty 3:6, 5:7, die am Montag erstmals die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernimmt. Den letzten ihrer bisher sieben Titel holte Görges im Januar in Auckland. Barty löst die Japanerin Naomi Osaka ab und wird als erst zweite Australierin nach Evonne Goolagong-Cawley (1976) auf Platz eins stehen.

Tennis, London: Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat bei seinem Comeback auf der Tennis-Tour das Doppel-Endspiel in Queens erreicht. Der 32 Jahre alte Schotte gewann mit dem Spanier Feliciano Lopez am Samstag im Halbfinale gegen die an Nummer drei gesetzten Henri Kontinen und John Peers (Finnland/Australien) 7:5, 6:7 (5:7), 10:7. Im Endspiel am Sonntag treffen sie auf Rajeev Ram und Joe Salisbury (USA/Großbritannien). Wegen seiner langwierigen Schmerzen an der Hüfte hatte Murray bei den Australian Open sein baldiges Karriereende angekündigt und sich dann einer Operation unterzogen.

Fußball U21, Bologna: Spaniens U21-Nationalmannschaft hat als erstes Team das Halbfinale bei der EM in Italien und San Marino erreicht. Gastgeber und Rekordsieger Italien beendete die Gruppe A dagegen trotz eines 3:1 (1:0) gegen Belgien nur auf dem zweiten Platz und muss hoffen, als bester der drei Gruppenzweiten noch den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen. Spanien zog durch ein 5:0 (3:0) gegen Polen und den gewonnenen direkten Vergleich ins Halbfinale ein. Spanien, Italien und Polen lagen nach drei Spielen mit je sechs Zählern gleichauf. Da im Dreiervergleich aber Spanien vor Italien lag, sind die Polen ausgeschieden. Letzter der Gruppe wurde Belgien, das in allen drei Spielen Niederlagen kassierte. Italien hat aber nur relativ geringe Chancen auf die K.o.-Runde, da in Gruppe C schon vor dem letzten Spieltag zwei Teams je sechs Punkte gesammelt haben.