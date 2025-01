Im Schongang hat Alexander Zverev den zweiten Schritt in Richtung seines ersehnten ersten Grand-Slam-Titels absolviert. Der 27-Jährige gewann gegen den größtenteils überforderten Spanier Pedro Martinez in drei Sätzen 6:1, 6:4, 6:1 und zog zum achten Mal in die dritte Runde der Australian Open in Melbourne ein.