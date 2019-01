19. Januar 2019, 11:35 Uhr Australian Open Zverev sprintet ins Achtelfinale von Melbourne

In weniger als zwei Stunden besiegt die deutsche Nummer eins den Australier Alex Bolt. In der Runde der letzten 16 wartet ein richtig schwerer Gegner.

Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere im Achtelfinale der Australian Open. Der 21 Jahre alte Hamburger siegte in der dritten Runde 6:3, 6:3, 6:2 gegen den australischen Außenseiter Alex Bolt.

Der 26-Jährige war dank einer Wildcard dabei und ist nur die Nummer 155 der Welt, hatte im bisherigen Turnierverlauf aber überraschend stark gespielt. Zverev setzte sich nach 1:52 Stunden durch, ließ zu keiner Zeiten einen Zweifel daran aufkomen

Nächster Gegner des Weltranglisten-Vierten ist am Montag der an Nummer 16 gesetzte Kanadier Milos Raonic. Bereits am Sonntag bestreitet Angelique Kerber ihr Achtelfinale gegen die Amerikanerin Danielle Collins.