Was das Grand-Slam-Turnier in Melbourne unbedingt vermeiden wollte, ist nun eingetreten: Putin-nahe Zuschauer zeigen unverhohlen ihre Sympathien für Russland. Auch Srdjan Djokovic irritiert mit einem Auftritt.

Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Am 17. Januar, das Grand-Slam-Turnier in Melbourne ging bereits in den zweiten Turniertag, veröffentlichte der Veranstalter eine Erklärung: "Flaggen aus Russland und Belarus sind bei den Australian Open vor Ort verboten", teilte der Verband Tennis Australia mit. Auslöser dieser Maßnahme war ein Vorfall bei einem Match in der ersten Runde. Als die Ukrainerin Kateryna Baindl gegen die Russin Kamilla Rachimowa gespielt hatte, war sie von Anhängern der Russin mit einer russischen Fahne provoziert worden. Baindl gewann, doch der ukrainische Botschafter in Australien, Vasil Miroshnichenko, forderte ein Einschreiten des Turniers, das erfolgte.