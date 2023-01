Cool in der hitzigen Stimmungslage: "Am Ende bin ich einfach hier, um Tennis zu spielen", sagt Elena Rybakina.

Von Gerald Kleffmann, Melbourne

Kate vom Presse-Desk ist eine wirklich hilfsbereite Person, wenn ein Journalist eine Mitschrift einer Pressekonferenz wünscht, die bei diesen Australian Open wie bei allen anderen drei Grand-Slam-Turnieren erstellt werden, sagt sie freundlich: "Klar, von welchem Profi?" Sie schreitet sofort zum Drucker in der Ecke, dann dauert es meist etwas. Es wird hier ja viel gefragt und viel geredet. Als Kate mit den Transkripts von Elena Rybakina zurückkommt, sind nur wenige Sekunden vergangen. Sie hält nur drei Seiten in der Hand.

Dabei hatte Rybakina ja tatsächlich schon vier Pressekonferenzen gegeben. Von der ersten Pressekonferenz der 23-Jährigen liege aber keine Mitschrift vor, erklärt Kate. Das Vier-Minuten-Gespräch wurde lediglich als Audio-Mitschnitt ins Media Hub gestellt, jenem Internet-Informationsportal, auf das alle Reporter Zugriff haben. Die Transkripts zeigen: Bei der zweiten Pressekonferenz wurden Rybakina vier Fragen gestellt. Bei der dritten elf, und an diesem Sonntag, neuer Rekord für sie: sagenhafte 14. Man kann konstatieren: Die Berichterstatter der Australian Open haben jetzt die aktuelle Wimbledon-Siegerin entdeckt. Und auch die Veranstalter. Die Partie gegen Swiatek fand tatsächlich in der Rod Laver Arena statt, dem Hauptstadion, wobei auch in diesem Fall eines bezeichnend war: Swiatek und Rybakina gewannen 2022 zusammen drei Grand-Slam-Titel, aber selbst das war für Turnier-Chef Craig Tiley nicht Anlass genug, die beiden ins beste Schaufenster zu stellen und ihr Duell als Night Session, als Abendpartie, anzusetzen. Sie spielten ab 12.30 Uhr in der warmen Mittagssonne.

Der Fall Elena Rybakina, man muss das wahrscheinlich wiederholen, weil sie seit ihrem Triumph quasi unter dem Radar flog, war eine sehr einmalige Geschichte im vergangenen Sommer. Nahezu klammheimlich, als hätte sie sich Frodos unsichtbar machenden Ring übergezogen, war sie damals im All England Club in Wimbledon Runde für Runde durchs Tableau marschiert. Als die schlaggewaltige, aufschlagstarke Unbekannte plötzlich im Finale gegen die Tunesierin Ons Jabeur stand, die als selbsterklärte Ministerin des Glücks die Herzen in London erobert hatte, erschraken alle. Wer ist denn die? Und dann ging es, sowohl vor als auch nach dem Finale, weitgehend nur um ein Thema: ihre Herkunft.

Rybakina ist in Moskau geboren und aufgewachsen, ihre Eltern leben dort. In Wimbledon durften 2022 zwar alle russischen und belarussischen Profis aufgrund des Krieges Russlands gegen die Ukraine nicht mitspielen, aber Rybakina betraf das nicht. Sie startet seit 2018 für Kasachstan, sie hatte sich eine bessere Förderung und mehr Unterstützung erhofft, die sie dort auch bekam. Rechtfertigen musste sie sich dennoch irgendwie, und es war dann ziemlich bizarr, wie sie, als sie Jabeur mit ihren prächtigen Hieben besiegt hatte, den Tränen nahe war - weil sie so sehr wegen ihrer Herkunft in die Mangel genommen wurde.

Seit ihrem Sieg im Juli an der Church Road hat Rybakina keine besonders tollen Ergebnisse erzielt, bei den US Open flog sie gleich gegen die französische Qualifikantin Clara Burel raus. Auch in der Weltrangliste machte sie kaum Sprünge, in Wimbledon hatte sie das Pech, dass sie ausgerechnet jene Veranstaltung gewann, bei der, aufgrund des Krieges, keine Weltranglistenpunkte vergeben wurden. Als Nummer 25 ging sie in diese Australian Open, und natürlich wissen spätestens seit Juli 2022 alle im Tennisgeschäft: Sie ist besser als diese Zahl, und sie ist die Wimbledon-Gewinnerin.

Ihr erstes Spiel gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto fand dennoch auf Court 13 statt, auf einem derart abgelegenen Platz mit nur wenigen Zuschauerplätzen hatte eine Wimbledon-Siegerin wohl noch nie ihre Auftaktpartie bei einem Grand Slam bestritten. Ein Tweet eines amerikanischen Journalisten lenkte erstmals den Blick auf diese Degradierung, Riesenempörung überall, die Einzige, die offenbar cool blieb, war: Rybakina. Sie sagte inzwischen mehrfach, nach ihren weiteren Siegen gegen die Slowenin Kaja Juvan, die Amerikanerin Danielle Collins (Vorjahresfinalistin der Australian Open) sowie nun gegen Iga Swiatek, die Nummer eins der Weltrangliste, dass es ihr wirklich egal sei, wo sie spiele. Solange sie nur gewinne. Sie lächelte, als sie das jedes Mal sagte.

Detailansicht öffnen 9. Juli 2022: Elena Rybakina überrascht die Tenniswelt und setzt sich im Wimbledon-Finale gegen die Tunesierin Ons Jabeur durch. Danach geriet sie erst einmal wieder in Vergessenheit. (Foto: Simon Stacpoole/Offside Sports Photography/Imago)

Mit ihrem planierraupenhaften 6:4, 6:4-Erfolg gegen die Polin Swiatek am Sonntag hat sie sich zweifellos wieder als Titelanwärterin in Position gebracht, und das Verblüffende ist, dass die Ausgangslange schwer an Wimbledon erinnert: Alle wundern sich über Rybakina, die sich ihrerseits über alle zu wundern scheint, wie die sich über sie wundern. "Ich würde sagen, jede Runde werden es mehr und mehr Leute hier", sagte sie amüsiert, "die Aufmerksamkeit wird größer." Das klang wie: Sie kennt das Spielchen. Ihre Schlussfolgerung: "Es kommt jetzt zum Großteil darauf an, mental stark zu bleiben."

Erinnert man sich daran zurück, wie sie in Wimbledon dem finalen Druck standgehalten hat, ahnt man: Rybakina wird sicherlich auch im Viertelfinale gegen die Lettin Jelena Ostapenko, die überraschend die junge, talentierte Amerikanerin Coco Gauff mit 7:5, 6:3 besiegte, ihre Nerven im Griff haben.

Dass Rybakinas Leben nach dem Sieg in Wimbledon, immerhin das bedeutsamste Turnier, weitgehend genauso weiter verlief wie vorher, ist ihr offensichtlich ganz recht. "Am Ende bin ich einfach hier, um Tennis zu spielen", sagte sie, und so verschmitzt, wie sie dabei grinste, darf man ihr das wohl glauben.