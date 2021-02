Von Barbara Klimke

Am zweiten Tag der Australian Open präsentierte sich der Melbourne Park wieder im gewohnten Bild: Der Himmel war so azurblau wie der Plexicushion-Belag, der über das Areal ausgerollt ist, die Sonne sattgelb wie der große Kreis auf der Australian Aboriginal Flag. Das Thermometer stieg schon am späten Vormittag auf angenehme 24 Grad, und die Fernsehkameras zeigten, wie die Ersten auf den Plätzen zur Tube mit der Sonnencreme griffen. Bestes Rückenwetter also für Rafael Nadal, wie die Zuschauer hätten vermuteten können, die sich ebenfalls wieder in kleinen Mengen auf den Tribünen einfinden durften.

Zum Zustand der Muskelstränge in seinem Rumpf hatte Rafael Nadal zuletzt ausführlich Stellung genommen. Kein Altersleiden, wie er versicherte, auch wenn er mit 34 Jahren derjenige Tennisprofi ist, der in der vierten Lebensdekade die meisten Grand-Slam-Trophäen erobert hat, nämlich sechs der bisher 20 Titel. Vielmehr handelte es sich bei der Rückenblockade offenbar um einen akuten Verspannungszustand, zugezogen bereits vor einiger Zeit beim Training in Adelaide. Erst am Sonntag hatte Nadal es nach eigener Auskunft wieder wagen können, sich beim Aufschlagtraining von den Sohlen bis zu den Fingerspitzen durchzustrecken. Am Dienstag spielte er sein erstes offizielles Match seit zwei Monaten, und gewann in drei Sätze gegen den Serben Laszlo Djere, 6:3, 6:4, 6:1. Aber von der heilenden, therapeutischen Kraft der Sonne konnte anschließend keine Rede sein. Die Rückenbeschwerden plagen ihn weiterhin. "Ich gehe es Tag für Tag an", sagte er. Zunächst sei er "froh, in der zweiten Runde zu stehen". Eine ideale Vorbereitung sei das nicht gewesen.

Einmal nur hat der spanische Titeljäger Rafael Nadal die Australian Open gewinnen können, zwölf Jahre ist das her. Sollte es in diesem Jahr erneut gelingen, wäre er der Tennisprofi mit den meisten Grand-Slam-Siegen in der Männer-Konkurrenz und hätte seinen alten Rivalen Roger Federer, 39, überholt. Der Schweizer verzichtete im Pandemiejahr auf die Reise nach Australien. Und so bleibt die Partie über Laszlo Djere, die Nummer fünf der serbischen Rangliste, zunächst ohne große Aussagekraft: Djere hatte bis zum Dienstag nie ein Spiel in Melbourne gewonnen und überhaupt erst sieben Matches auf einem Hartplatz bestritten; es ist nicht sein Lieblingsbelag. Für Nadal war es ein Arbeitssieg - gewonnen trotz Rückenschmerzen, dank des bewährten Allheilmittelchens Routine.

"Es war einfach eine Katastrophe heute", sagt Struff

Jan-Lennard Struff, der deutschen Nummer zwei, hingegen hat am Dienstag weder das Wetter geholfen noch sein reicher Erfahrungsschatz. Auch Stunden nach seiner Erstrundenniederlage rang er mit versteinertem Gesicht noch nach Erklärungen: "Ich bin extrem unzufrieden, ich kann das schlecht händeln", bekannte er. Struff, 30, hatte sich ausgesprochen gut gefühlt, war mit enormen Erwartungen in Melbourne angetreten, und die Auslosung hatte ihm sogar einen vermeintlich leichten Gegner zugeteilt, den Australier Christopher O'Connell, Nummer 121 der Welt, der nur mit einer Wildcard ins Turnier gelangt war. Dann verlor er glatt in drei Sätzen, 6:7 (2), 6:7 (5), 1:6, was zusätzlich erzürnte.

"Ich hatte gehofft, den Schwung aus dem ATP Cup mitzunehmen", sagte Struff. Stattdessen ließ ihn im Tiebreak des ersten Durchgangs sogar sein erster Aufschlag im Stich. Nie konnte er seine Leistungen aus dem Nationenturnier neu beleben; im ATP Cup hatte er gegen den Kanadier Milos Raonic und den Serben Dusan Lajovic gepunktet und musste sich nur dem Russen Andrej Rubljow knapp beugen. Im zweiten Durchgang gegen O'Connell erarbeitete er sich sogar einen Satzball, als auch dieser Satz verloren war, nahm das Unheil seine Lauf: "Es war einfach eine Katastrophe heute", musste Struff erkennen.

Im vergangenen Jahr war er ebenfalls früh aus Melbourne abgereist - allerdings hatte er sich da mit dem Branchenprimus Novak Djokovic duellieren müssen. Vielleicht, so mutmaßte Barbara Rittner, die Teamchefin der deutschen Frauen, als Kommentatorin bei Eurosport, habe Struff sich einfach zu viel vorgenommen und sei im Spiel nicht mehr locker genug gewesen.

Auch Yannick Hanfmann verlor sein Duell dem ATP-Cup Sieger Rubljow 3:6, 3:6, 4:6. Und so sind aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev, Dominik Koepfer und Mona Barthel, die sich gegen die Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto mit 3:6, 6:4, 6:4 durchsetzte, in Melbourne vor Ort, wenn auch am Mittwoch die Sonne wieder warm vom blauen Himmel scheint.