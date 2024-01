Nachtarbeit: Der Russe Daniil Medwedew schlägt mitten in der Nacht noch Bälle in Melbourne.

Weil sich die Australian Open nicht an die neuen Regeln zum Schutz der Profis gebunden sehen, wird beim ersten Grand Slam weiter bis tief in die Nacht gespielt. Es wird Zeit, die Unsitte zu beenden

Kommentar von Barbara Klimke, Melbourne

Im fünften Satz unterlief Daniil Medwedew ein Doppelfehler. Wer hätte es ihm verdenken können um diese Zeit? Es war zwanzig Minuten nach drei Uhr - am Morgen. Es dauerte weitere zwanzig Minuten, ehe Medwedew dieses Match gewonnen hatte. Der Zeiger stand auf 3.40 Uhr. Dann packte er seine Tasche, schritt zum Mikrofon, wandte sich an die wenigen Zuschauer, die ausgeharrt hatten in der riesigen Arena, und erklärte, was er von der Sache hielt. "Ehrlich, Leute", sagte er, "ich selbst wäre nicht mehr hier. Danke, dass Sie geblieben sind. Als Tennisfan hätte ich um ein Uhr gesagt: Lasst uns nach Hause gehen! Eine halbe Stunde sehen wir uns das noch im Fernsehen an, und dann ab ins Bett."