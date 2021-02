Am vierten Spieltag verlieren in Melbourne einige die Nerven: Rafael Nadal wird von einem weiblichen Fan beschimpft. Und zwei Italiener geraten heftig aneinander.

Von Gerald Kleffmann

Um die 21, 22 Grad Celsius waren es am Donnerstag in Melbourne, ein angenehmeres Klima gibt es kaum, um Sport zu treiben, und auch als Zuschauer lässt es sich komfortabel aushalten auf den Tribünen. Bei den Australian Open sind ja Besucher gestattet, wenn auch in reduzierter Zahl, gut 20.000 kommen derzeit täglich zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die Anlage.

Am vierten Spieltag allerdings schien irgendeine kosmische Schwingung in der Luft gelegen zu haben, die manches Gemüt in Wallung brachte, und einer der Leidtragenden war kein Geringerer als Rafael Nadal. 2001 hat der Spanier aus Mallorca sein erstes Profimatch bestritten, 34 Jahre ist er nun alt, er bestritt mehr als 1000 Partien rund um die Welt, aber so etwas wie während seines Zweitrundenduells mit dem Amerikaner Michael Mmoh hatte er auch noch nie erlebt. Nadal wurde wüst beschimpft. Von einer Frau im Publikum.

Detailansicht öffnen Nicht ganz die typische australische Entspanntheit: Diese Frau (rechts) pöbelte so lange gegen Rafael Nadal, bis sie von Sicherheitspersonal (links) aus der Rod Laver Arena geleitet werden musste. Sie hatte keine Ruhe gegeben. (Foto: Mark Metcalfe/Getty)

Es stand 6:1, 5:4, als der 20-malige Grand-Slam-Champion gerade aufschlagen wollte, da ertönten Rufe in der Rod Laver Arena, die Lücken aufwies, aber doch ganz gut gefüllt war. Irritiert blickte Nadal in Richtung der krakeelenden Frau, die alleine etwas erhöht saß und Nadal sogleich klarmachte: Ja, Sie sind gemeint! Sie zeigte ihm den Mittelfinger. Mehrmals schwenkte sie ihn empor. Nadal lächelte; bis er mal böse wird, muss schon mehr passieren. Als sich die Frau beruhigt zu haben schien, wurden zwei weitere Punkte gespielt - und schon wieder brüllte sie dazwischen.

Schließlich wurde sie vom Sicherheitspersonal aus dem Stadion komplimentiert, wobei sie nochmals ihre bevorzugte Handgeste zelebrierte. Nadal siegte dann ungefährdet 6:1, 6:4, 6:2, und als er beim Interview auf dem Platz nach der Dame gefragt wurde, ob er sie kenne, konnte er mit der Antwort nicht schnell genug sein: "Nein", entfuhr es ihm zackig, "und ich will sie auch nicht kennenlernen." Später tippte er darauf, dass die Frau "vielleicht zu viel Gin oder Tequila" intus gehabt hatte. Das könnte eine Erklärung sein.

Alles Glück? Das brachte Caruso in Rage

Sie war nicht die Einzige, die am Donnerstag auf eher unsympathische Art die Konfrontation gesucht hatte, auch zwei Profis gönnten sich eine hitzige Debatte mit Worten und Gesten. Dabei ging es bei Fabio Fognini und Salvatore Caruso unüberhörbar nicht um die besten Kochrezepte. Sie maulten einander an, wobei der Ursprung nicht klar zu definieren war. Caruso, 28, aus Sizilien und als Nummer 78 der Weltrangliste der Außenseiter in dieser Partie, hatte Fognini, 33, die ATP-Nummer 17 und aus dem ligurischen Badeort Sanremo stammend, spielerisch geärgert und war mit 2:1-Sätzen in Führung gegangen. Fognini hatte daraufhin Caruso zugerufen, er habe nur Glück, was Caruso erzürnte, was wiederum Fognini erboste.

Detailansicht öffnen Nachspiel auf Italienisch: Salvatore Caruso (rechts) und Fabio Fognini wechselten nach dem Match in ihre Landessprache, um ihre gegenseitige Verachtung präziser ausdrücken zu können. (Foto: David Gray/AFP)

Die Fehde spitzte sich schließlich filmreif zu, da erst der fünfte Satz die Entscheidung brachte - und dort auch erst in einem krimihaft ausgespielten Tie-Break. Fognini siegte 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7:6 (14:12), doch als sie am Netz sich eigentlich nur gegenseitig Respekt zollen sollten, wie man das im Tennis gewöhnlich macht, ging es erst richtig los. Die für solche Momente erfundene Che-Cazzo-Gestik ließ nicht auf Frieden schließen, im Gegenteil. Ein Sicherheitsmann musste am Ende die beiden trennen, die sich Auge in Auge gegenübergestanden waren. In der Pressekonferenz erklärte Fognini den Disput so, wie es nur ein leidenschaftlicher Italiener wie er hinkriegt: "Wir sind gute Freunde." Basta, Nachfragen wollte er nicht mehr hören.