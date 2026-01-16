Kaum gelandet, erschien er, der die ihn bestürmenden Massen teilt wie Moses das Meer, auf der Anlage im Melbourne Park. Aus dem Grüßen kam er gar nicht mehr heraus, einmal verlor Lynette, seine Mutter, im Trubel den Anschluss und musste einen Spurt einlegen, um ihren Sohn einzuholen. Ein Video zeigte diese nette Szene. Es dauerte nicht lange, da hingen die Reporter an seinen Lippen. Aber auch Normalsterbliche, solche, die keine Sonderakkreditierungen besitzen und einmal nur auf Tuchfühlung mit dem berühmten Tennisrentner gehen wollen, haben die Chance dazu. An diesem Samstag bei der Eröffnungsfeier der Australian Open können Interessierte dem leibhaftigen Roger Federer in der Spielergarderobe die Hand schütteln. Und danach gilt: nie mehr waschen!