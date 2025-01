Gaël Monfils ist der Glückskeks dieser Australian Open . Besser gelaunt als Monfils, dessen Alter (38 Jahre) und Weltranglistenposition (41) derzeit recht nahe beieinanderliegen, könnte man kaum sein – und warum denn auch nicht? Vor dem Grand-Slam-Turnier hatte er in Auckland triumphiert, er ist jetzt der älteste Turniersieger der Männer seit Ken Roswell 1977 in Hongkong. In Melbourne gewann er erst einen Fünfsatzkrimi gegen Landsmann Giovanni Mpetshi Perricard, und am Donnerstag zeigte er eine tolle Leistung gegen Daniel Altmaier mit so ziemlich allen Elementen, derentwegen er noch immer einer der aufregendsten Spieler der Welt ist: Schnibbelstopp, eingesprungene Rückhand, Vorhand am Netz vorbei, Passierball durch die Beine, gefühlvoller Lob aus dem Vollsprint.

7:5, 6:3, 7:6 (3) gewann Monfils und darf sich nun auf das Drittrundenduell mit Taylor Fritz (USA) am Samstag in einer der größten Arenen auf der Anlage freuen. Danach gewann seine ukrainische Ehefrau Elina Switolina ihre Partie, und am späten Nachmittag sah man die beiden, wie sie in den Katakomben mit ihrer Tochter Skai tollten, die im Mai ihren dritten Geburtstag feiern wird. Zum Abendessen gab es Borschtsch, eine deftige Suppe mit Roter Bete – das, wie Switolina verriet, neue Lieblingsgericht von Monfils.

Novak Djokovic und Andy Murray : Eine einschüchternde Allianz Novak Djokovic will den 25. Grand-Slam-Titel erobern, der ihn über alle anderen Tennisspieler der Geschichte erheben würde. Deshalb hat er den einstigen Rivalen Andy Murray als Trainer verpflichtet. Über die ersten Tage einer bemerkenswerten Zusammenarbeit. Von Jürgen Schmieder

Wie sollte einer wie Monfils nicht glücklich sein? Eine französische Kollegin sagt: „Er liebt das Leben. Das Leben und die Leute lieben ihn.“

Monfils bestreitet mittlerweile die 20. Saison seiner Profikarriere, da schmerzen die Knochen. Nach dem Sieg in der ersten Runde hatte er gesagt: „Morgen werde ich mich wohl eher wie 48 fühlen.“ Natürlich macht Sport umso mehr Spaß, wenn man gewinnt. Wenn aber eines gewiss ist über Monfils, dann dies: Die Freude am Spiel ist ihm wichtiger als Siege, lieber einen Punkt vergeben als die Chance auf einen spektakulären Schlag.

Wawrinka, 39, scheitert zum dritten Mal nacheinander in Runde eins in Melbourne – und will trotzdem „noch ein bisschen pushen“

Das führt direkt zu einem anderen Enddreißiger in Melbourne: Der Schweizer Stan Wawrinka, der im März 40 wird, war natürlich nicht erfreut darüber, dass er die Schlacht gegen Lorenzo Sonego (Italien) verlor und zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde der Australian Open scheiterte. 2014 hatte er hier triumphiert und später in Paris und New York gesiegt. Was manchmal vergessen wird bei Stan the Man: Mehr als Triumphe an drei Grand-Slam-Orten haben auch Pete Sampras, Ivan Lendl und Boris Becker nicht geschafft. „Ich habe mehr erreicht, als ich je zu träumen gewagt hätte“, hat er in Melbourne gesagt. Natürlich schmerze das Scheitern, aber: „Ich will schon noch gerne ein bisschen pushen.“ Aus Liebe zum Spiel und zu der Arbeit daran.

Man hört nun immer wieder von einstigen Stars und heutigen Gurus, dass jüngere Spieler zu schnell zufrieden seien mit dem Erreichten, dass sie nicht gierig genug seien nach Titeln und Triumphen – und dann zeigen in Melbourne Haudegen im Spätherbst ihrer jeweiligen Karriere, dass es keine ganz großen Erfolge braucht, um glücklich zu sein. Im grandiosen Formel-1-Film „Rush“ fordert Niki Lauda seinen großen Rivalen James Hunt auf, doch bitteschön härter an sich zu arbeiten und ihn an eine Grenze zu treiben, die er ohne ihn nicht erreichen könne. Die Antwort von Hunt: „Was bringt es, eine Million Trophäen und Medaillen und Flugzeuge zu besitzen, wenn du keinen Spaß hast? Wie soll das Gewinnen sein?“ Niemand in Melbourne hat mehr Freude am Spiel und Spaß am Leben als Gaël Monfils.