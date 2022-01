Streitfall Novak Djokovic:Es wird immer rätselhafter

Novak Djokovic (re.) während eines Trainings in Melbourne am Dienstag.

Novak Djokovic trainiert nun auf der Anlage in Melbourne, doch eine falsche Angabe beim Ausfüllen seiner Einreiseerklärung für Australien könnte ihn erneut in Bedrängnis bringen. Die Ungereimtheiten türmen sich - der Tennisprofi schweigt weiter.

Von Gerald Kleffmann

An den Australian Open, das mag angesichts der einseitigen Nachrichtenlage überraschen, soll nicht nur Novak Djokovic teilnehmen. Die Anlage am Yarra River ist bereits gefüllt mit vielen Profis, die sich auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ab Montag vorbereiten. An diesem Dienstag trat bereits ein Bekannter des Gastgeberlandes in einem Match auf, der schräge Bernard Tomic. Natürlich artete sein Qualifikationsduell mit dem Russen Roman Safiullin aus. Noch ehe der Weltranglisten-146. mit 1:6, 4:6 verlor, polterte er, er fühle sich mies. Er sei sich sicher: Er habe Corona. Den Schiedsrichter motzte er an: "Ich zahle dir ein Essen, falls ich in den nächsten drei Tagen nicht positiv bin."

Dass der Vorfall nur am Rande der Berichterstattung in Melbourne auftauchte, lag zum einen daran, dass sich kaum einer mehr über den 29-Jährigen wundert. Vergangenes Jahr, als die Spieler zwei Wochen vorab in Hotel-Quarantäne mussten, hatte er sich samt Freundin einquartiert und eine kleine Reality-Show aus dem Aufenthalt gemacht. Zum anderen ist da ja noch der Fall Djokovic.

Richter Anthony Kelly am Federal Circuit Court hatte am Montag ja verfügt, dass der ungeimpfte Weltranglistenerste nach all dem Einreisedrama der vergangenen Tage doch ins Land dürfe; kurzerhand hatte Kelly das Veto der Border Force kassiert, aufgrund eines Formfehlers beim Verhör des 34-Jährigen. Doch es gibt nun offenbar mehr denn weniger Fragen.

Einwanderungsminister Alex Hawke hatte bereits vor der Urteilsverkündung verlauten lassen, dass man bei einer Aufhebung des Visa-Entzugs von Djokovic möglicherweise vom Recht Gebrauch mache, Djokovic abermals das Visum zu entziehen. Meldungen, die in der aufgeheizten Stimmung am Montag die Runde machten, die Polizei sei bereits vorgefahren, erwiesen sich als falsch. Auch am Dienstag kam die australische Regierung, die massiv unter Druck geraten ist in dem ganzen Hin und Her, zu keiner Entscheidung. Die Bewertung des Falles verkomplizierte sich durch neue Begebenheiten, die die Herald Sun, eine der großen örtlichen Zeitungen, als "Bombshell News" präsentierte. Kurzfassung: Djokovic soll beim Ausfüllen der Australian Travel Declaration (ATD) eine unwahre Angabe gemacht haben.

Eine falsche oder irreführende Angabe sei "ein schweres Vergehen"

Die Frage, ob er in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Melbourne gereist sei und reisen werde, hatte Djokovic an der entsprechenden Stelle im Online-Dokument verneint. Versehen war die Frage mit dem Hinweis: Eine falsche oder irreführende Angabe sei "ein schweres Vergehen". Bis zu zwölf Monate Haft können bei einer Verurteilung laut Internetseite des australischen Grenzschutzes drohen. In seiner eidesstattlichen Erklärung vor Gericht hatte Djokovic angegeben, seinen Manager "am oder um den 1. Januar" mit dem Ausfüllen der ATD autorisiert zu haben.

Kurz vor Silvester war er aber mit seinem Team von Belgrad nach Spanien geflogen und von dort am 4. Januar über Dubai nach Melbourne. Am 31. Dezember trainierte er in Sotogrande, in der Soto Tennis Academy, die selbst ein Filmchen von Djokovics Schlägen im Internet veröffentlichte. Im nahen Marbella besitzt Djokovic eine Familienresidenz. Wie die Herald Sun berichtete, untersuche nun die Border Force, der australische Grenzschutz, wie Djokovics Angabe in der ATD zu bewerten ist. In einigen Medien wird er schon als Lügner dargestellt.

Die neueste Entwicklung fügt sich in jedem Fall in ein Bild, in dem sich viele Ungereimtheiten hinsichtlich Djokovics Verhalten und Angaben türmen.

Als Erstes hatte Djokovic die Frist verpasst, die laut Australian-Open-Veranstalter Tennis Australia (TA) einzuhalten war, um sich als Ungeimpfter für eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu bewerben, mit der er das Turnier spielen könne: "dringend und nicht später als Freitag, 10. Dezember". Da Djokovics positiver Covid-Befund auf den 16. Dezember datiert ist, ist klar: Er konnte sich nicht fristgerecht bewerben. Dann tauchte, wie der Spiegel schrieb, ein "Rätsel" um den QR-Code seines Corona-Tests auf. In den öffentlich kursierenden Gerichtsunterlagen war das Schreiben des Serbischen Instituts für öffentliche Gesundheit beigelegt. Über den QR-Code kam man zu Djokovics Testergebnis, und der Spiegel, der den Code binnen rund 70 Minuten zweimal scannte, erhielt zunächst den Hinweis "Test result Negative", ehe beim zweiten Versuch "Test result Positive" kam.

Detailansicht öffnen Pressekonferenz mit der ganzen Familie: Mutter Dijana Djokovic, Vater Srdjan Djokovic und Djordje Djokovic (von links), der Bruder des Tennisspielers Novak. (Foto: Darko Vojinovic/dpa)

Schließlich tauchte der vom 16. Dezember an Covid-positive Djokovic fröhlich bei verschiedenen Anlässen öffentlich auf. Am 17. Dezember traf er in Belgrad - ohne Maske, ohne Abstände - Kinder auf einer Veranstaltung. Am 18. Dezember hatte er ein Interview samt Fotoshooting mit der französischen L'Équipe. Am 22. Dezember wurde er dann, so steht es in den Unterlagen, negativ getestet. Sollte er also tatsächlich positiv gewesen sein, hätte er sich sowohl gegenüber anderen Personen verantwortungslos gezeigt als auch serbisches Recht missachtet. Dort gilt derzeit nach einem Positivbefund eine zweiwöchige Isolationspflicht.

Djordje Djokovic bricht nach einer berechtigten Frage die Pressekonferenz ab

Unklar bis heute ist überdies, warum im Dezember der damalige "Biosecurity Manager" von Tennis Australia aus dem Nichts zurücktrat, ohne Erklärung. Ahnte er Ungemach? Antworten gibt es bislang kaum. Der Verband TA ignorierte eine Anfrage zur "Exemption"-Frist. TA-Chef Craig Tiley hatte öffentlich lediglich eine Vorzugsbehandlung Djokovics bestritten. Der Spiegel schrieb, das Institut für Gesundheit hätte nicht auf eine Frage zu den Irritationen um Djokovics QR-Code reagiert. Hawkes Sprecher teilte am Dienstag mit, der Minister prüfe den Fall weiter. Und als Djordje Djokovic, Novaks jüngster von zwei Brüdern, in Belgrad gefragt wurde, warum Novak am 17. Dezember öffentlich unterwegs war, beendete er abrupt die Pressekonferenz. Djokovic, der am Dienstag abgeschottet mit dem 18-jährigen Australier James McCabe trainierte, schweigt. Seltsam auch: In den Unterlagen, die Djokovic bei Gericht vorlegte, wurde im relativ Kleingedruckten und weit hinten festgehalten, er hätte einem Grenzbeamten in jener turbulenten Einreisenacht gesagt, Tennis Australia habe in seinem Namen die ATD ausgefüllt. Auffallend ist allgemein, wie TA-Chef Craig Tiley, sonst stets omnipräsent, sich seit Beginn der Affäre weitgehend zurückhält und nur ein paar Kurzinterviews gab. Eine angekündigte Pressekonferenz am Montag zog Djokovic zurück, postete nur ein Bild mit seinem Team, bedankte sich bei den Fans. Er bleibe aufs Turnier fokussiert.

In der Welt des Tennissports, in der jeder jedem über den Weg läuft, gehört sichtlich Mut dazu, sich kritisch zu äußern. Umso bemerkenswerter war am Dienstag, was Marton Fucsovics von sich gab. "Die Gesundheit der Menschen steht an erster Stelle, und es gibt Regeln, die vor Monaten dargelegt wurden, nämlich dass sich jeder impfen sollte", sagte der ungarische Weltranglisten-38. und folgerte: "Djokovic hat es nicht getan. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, denke ich nicht, dass er das Recht hätte, hier zu sein."