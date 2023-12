Nach Weihnachten reist die frühere Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber mit ihrer kleinen Tochter nach Australien - und ist als berufstätige Mutter beim Grand Slam in Melbourne nicht allein. Ein Gespräch über "Working Mums" auf den Tenniscourts, aggressive Vorhandschläge - und das Jahr, in dem sie fast verzweifelt wäre.

Interview von Barbara Klimke, Bad Homburg

Ein nasser Dezembertag in Bad Homburg: Angelique Kerber, 35, sitzt am Kurpark an einem Konferenztisch. Sie hat trainiert, Gespräche über das örtliche Turnier im kommenden Sommer geführt, dessen Botschafterin sie ist, und demnächst fliegt sie nach Australien. Alles wie gehabt - und alles ganz neu: Angelique Kerber hat seit anderthalb Jahren kein Turniermatch mehr gespielt, im Februar kam ihre Tochter Liana zur Welt. Für die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Nummer eins der Weltrangliste wird es also ein Kaltstart in die Karriere: Teil II, wie sie sagt. Nach Weihnachten geht es los.