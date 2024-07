Eine von zwei Medaillenchancen hat Tennisprofi Alexander Zverev früh vertan. Im Mixed-Wettbewerb mit Laura Siegemund verlor der Hamburger gleich in der ersten Runde: Beim 4:6, 5:7 gegen das tschechische Duo Katerina Siniakova/Tomas Machac zeigte das deutsche Duo eine enttäuschende Vorstellung. Siegemund und Zverev waren in Paris im 16er-Feld an Position eins gesetzt. Im ersten Satz verloren sie das erste Aufschlagspiel von Siegemund zum 1:2, auch weil Zverev zwei Volleys verschlug. Dem zuletzt formstarken Zverev unterliefen auch im weiteren Verlauf des Matches viele Fehler.