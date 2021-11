Das Challenger-Tennisturnier in Eckental ist für Matthias Bachinger bereits in der ersten Runde zu Ende gegangen. Der 34-jährige Münchner unterlag am Dienstag dem Italiener Andrea Vavassori, dem in der Partie 16 Asse gelangen, in drei Sätzen, 4:6, 6:3, 3:6. Mischa Zverev war bereits in der Qualifikation gescheitert. Ebenfalls in der Runde der letzten 32 schieden am Dienstag der deutsche Qualifikant Tobias Simon (7:6, 3:6, 5:7 gegen den Belgier Ruben Bemelmans), der Münchner Jungprofi Max Rehberg (3:6, 4:6 gegen den Österreicher Lucas Miedler) sowie der Hamburger Marvin Möller (2:6, 5:7 gegen den bosnischen Routinier Mirza Basic) aus. Eine Runde weiter kam dagegen der 21-jährige Henri Squire, der sich gegen den Österreicher Alexander Erler 7:6, 2:6, 7:6 durchsetzte. Der Düsseldorfer hatte sich zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Das Turnier im mittelfränkischen Eckental ist mit 44 820 Euro dotiert und folgt unmittelbar auf das gleichrangige Ismaninger Turnier, beide auf Teppich, das am vergangenen Wochenende Oscar Otte gewonnen hat.