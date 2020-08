Die Weltranglistenzweite Simona Halep hat als nächste Tennis-Spitzenspielerin ihre Teilnahme an den US Open abgesagt. Halep begründete das mit "außergewöhnlichen Umständen" rund um die Corona-Lage, die Gesundheit sei ihr am wichtigsten. Damit fehlen bei dem Grand-Slam-Turnier in New York vom 31. August bis zum 13. September bislang sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste: neben Halep auch die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien), Jelina Switolina (Ukraine), Titelverteidigerin Bianca Andreescu (Kanada), Kiki Bertens (Niederlande) und Belinda Bencic (Schweiz). Auch die deutsche Nummer zwei Julia Görges wird in New York fehlen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber steht auf der Meldeliste, hatte zuvor aber erklärt, ihre Reise nach New York lange offen zu lassen. Bei den Männern tritt der Spanier Rafael Nadal aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht an.