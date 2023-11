Früher war nach dem Jahresendturnier der Männer, den ATP-Finals, Schluss mit der Saison, nun geht es weiter im Betrieb. Die besten acht Jungprofis messen sich im King Abdullah Sports City Stadium, kurz darauf findet in England ein Showturnier mit Topspielern wie dem von Boris Becker trainierten Dänen Holger Rune statt. Dann ist kurz Weihnachten, schon fliegt die Tennisentourage in Australien ein, der United Cup, bei dem Männer und Frauen als Team antreten (für Deutschland etwa Alexander Zverev und Angelique Kerber), leitet einen Turnier-Swing ein, der in die Australian Open mündet. Allen Unkenrufen zum Trotz, dass die Tour zu lange dauere, hat sich die Branche mehr oder weniger zu einem Zwölfmonatsbetrieb hochgeschaukelt. Und stimmen nur ansatzweise jene spektakulären Gerüchte, die aus der Szene dringen, wird das Hauen und Stechen um Termine, Turniere und Aufmerksamkeit an Intensität zunehmen.

Abgehängt in diesem Szenario wäre die ATP

Der renommierte amerikanische Tennisjournalist Jon Wertheim war der Erste, der von Plänen im Männertennis berichtete; der Tennis Channel bestätigte seine Informationen. Die vier schwerreichen Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York zögen eine Super-Tour in Erwägung, zu der sich die neun Events der Masters-Serie gesellen sollen - plus einem zehnten, das auf den Standort Saudi-Arabien hinauslaufe. Als 14-Turniere-Strecke wolle man der Formel 1 nacheifern, die sich wahrlich aufgeräumt und nachvollziehbar präsentiert und entsprechend gewinnbringend vermarktet. Abgehängt in diesem Szenario wäre die Spielervereinigung ATP, der nur noch die kleineren Events der 500er- und 250er-Kategorie blieben.

Die Chancen, dass diese Super-Tour der Racketschwinger wirklich so kommt, dürften noch als äußerst gering eingestuft werden. Zum einen laufen die Masters-Turniere unter dem Dach der ATP, es würde Milliarden kosten, um sie abzukaufen, geschweige überhaupt, die ATP würde sich auf den Deal einlassen. Nicht verwegen dürfte auch der Gedanke sein, dass hinter den Gerüchten lancierte Absichten in diesem Verteilungskampf stecken, denn wer das Größtmögliche fordert, sei es noch so abwegig, erhält vielleicht den Zuschlag für die erhoffte kleinere Beute.

Fakt ist, dass eine Zeit angebrochen ist, in der ein neuer Riese an den Verhandlungstischen im globalen Sport sitzt, nun auch im Welttennis. Die Next-Gen-Finals in Dschidda mögen eine Fußnote sein und wenig öffentliches Interesse erzeugen, doch als Türöffner für die Ausrichtung größerer Veranstaltungen erfüllt dieses Nachwuchsturnier seine Funktion. Der stärkste Markt, der dank schier endloser finanzieller Ressourcen in den Sport drängt, ist nun mal Saudi-Arabien, aber auch Emirate wie Abu Dhabi, Dubai und Katar feilschen mit. Wie zu hören ist, würde jeder angeblich jede Summe zahlen, um dieses zehnte Masters-Turnier auszutragen, sei es vor den Australian Open oder, wirklich, auf Rasen vor Wimbledon. Die Fußball-WM in der Wüste ging ja auch.

Auch die ATP-Finals, bis 2027 an Turin gebunden, seien begehrt, heißt es. Die Davis-Cup-Finalwoche ebenfalls, die gerade in Malaga stattfand. Die Frauentour liebäugelt ihrerseits, auch das ist längst kein Geheimnis, damit, ihre WTA-Finals in Saudi-Arabien zu verankern. Ob Super-Tour oder nicht - die Tennislandkarte wird Verschiebungen erleben in noch nie dagewesener Weise. Die Frage ist nur noch wann.