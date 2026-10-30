In den Siebzigerjahren organisierte sich der Tennissport neu, um professioneller und fairer zu werden. Männer wie Frauen gründeten die ATP (Association of Tennis Professionals) und die WTA (Women’s Tennis Association). Eine der ersten Maßnahmen war die Einführung von Weltranglisten. Dies war wichtig, um Akteure miteinander vergleichen und entscheiden zu können: Wer darf bei welchen Turnieren spielen? Die erste Männerweltrangliste wurde am 23. August 1973 veröffentlicht, die erste Frauenweltrangliste am 3. November 1975. Beiden Profiserien ging es darum darzulegen, wer über 52 Wochen am besten ist. Die Weltranglisten beginnen also nicht zum Saisonbeginn. Je nach Bedeutung der Turniere werden Punkte vergeben. Ein Grand-Slam-Sieger etwa, wie der Deutsche Alexander Zverev in Paris und New York in diesem Jahr, kassiert 2000 Punkte. In Wien, einem Turnier der 500er-Kategorie, das aktuell läuft, erhält der Gewinner 500 Punkte. Nach jeweils 52 Wochen fällt das alte Ergebnis aus der Wertung, das neue zählt. Von Montag an löst daher Zverev den Italiener Jannik Sinner, 25, an der Spitze ab – weil er die meisten Punkte in den vergangenen zwölf Monaten verbucht hat.