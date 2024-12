Torben Beltz musste grinsen, er wusste ja, dass es jetzt keinen Sinn ergeben würde, nicht mit der Wahrheit herauszurücken, die Faktenlage war erdrückend an diesem Mittwochmittag. Natürlich hätten Angelique Kerber, die er früher so erfolgreich trainiert hatte, und er jüngst intensiveren Austausch gehabt. „Wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen ... das Geheimnis geht jetzt raus“, sagte Beltz und verriet: „Wir haben gesagt, das wäre schon cool, wenn wir zusammen etwas machen können für den deutschen Nachwuchs und den DTB.“

Und genau so kommt es nun. Denn nachdem der Deutsche Tennis Bund vor zwei Wochen den 48 Jahre alten Beltz zum Frauenbundestrainer und damit zum Nachfolger von Barbara Rittner ernannt hatte, folgte am Mittwochmorgen eine weitere namhafte Personalie: Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin und frühere Weltranglistenerste Kerber, 36, wird ab 2025 als Beraterin den DTB verstärken.

Diese Jobrotationen haben durchaus Symbolcharakter, zum einen unterstreichen sie, dass es der DTB ernst meint mit dem Vorhaben, ehemalige Spitzenprofis stärker einzubinden. Zum anderen ist klar, dass Kerbers Einfluss beim mitgliederstärksten Tennisverband der Welt nicht zu unterschätzen sein wird. Das liegt auch an ihrem Netzwerk. Nicht nur Beltz, der sie zu zwei ihrer drei Grand-Slam-Siege geführt hatte, gilt als Vertrauensperson. Auch Rainer Schüttler, der Kapitän des Billie-Jean-King-Cup-Teams, war mal ihr Trainer. Überdies ist Andrea Petkovic, 37, Kerbers langjährige Weggefährtin, Profikollegin und Freundin, schon seit vergangener Saison an 50 Tagen im Jahr für den DTB auch beratend aktiv. Alle kennen einander bestens. Entsprechend positiv nehmen die Protagonisten die Familienzusammenführung auf.

„Ich bin dankbar für alles, was der Tennissport mir gegeben hat, und möchte meine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben“, sagte Kerber, die im Sommer nach den Olympischen Spielen ihre Karriere beendet hatte, am Mittwoch in einer Mitteilung des DTB. „Wir haben das gemeinsame Ziel, das deutsche Frauentennis wieder nach vorne zu bringen.“ Begeistert äußerte sich Petkovic, die Beltz in dieser Woche bei einem DTB-Lehrgang in Oberhaching, dem DTB-Bundesstützpunkt und zugleich Leistungszentrum des Bayerischen Tennis-Verbandes, unterstützt, zur Verpflichtung Kerbers: „Ich glaube, dass das dem Damentennis in Deutschland einen richtigen Schub geben wird“, sagte die ehemalige Weltranglistenneunte und unterstrich: „Zu vermitteln, wie man Energien managen muss, um ein Grand Slam zu gewinnen, wie es ist, dagegenzuhalten in den toughen Momenten, das kann keine besser als Angie.“

Petkovic wird eher die jüngeren Spielerinnen in der Altersklasse 15 bis 18 unterstützen

Beltz, ohnehin mit zumeist guter Laune gesegnet, sagte: „Ich freue mich total darauf. Das kann nur positiv von allen Seiten aufgefasst werden.“ Bei einer kleinen Medienrunde hob er hervor: „Ich merke, wenn Angie oder Petko auf den Platz kommen, wie die Augen der Spielerinnen leuchten. Die wollen Input haben. Angie und Petko haben alles erlebt, sie waren in Australien, sie waren in New York, sie waren bei 5:5 in brenzligen Situationen. Sie können viel zurückgeben an unsere deutschen Talente.“ Als Spielerin und Trainer hatten Kerber und Beltz durchaus auch wechselhafte Zeiten erlebt, wovon mehrere Trennungen zeugen. Beltz nahm daher die neuerliche Kooperation nun auch mit Humor zur Kenntnis und meinte lächelnd: „Wir kommen nicht voneinander los.“

Vergangene Woche hätten sich beide bereits in Frankfurt getroffen und einiges konkreter besprochen, zum Beispiel, wann Kerber bei DTB-Lehrgängen einsteigen könne. Ende März, vor der Sandplatzsaison, wurde nun grob als Debüt avisiert. Auch die Aufgabenteilung steht bereits fest, wie Petkovic erklärte, denn Kerber und sie sollen sich ja nicht gegenseitig mit ihren Expertisen auf den Füßen stehen, sondern sich gewinnbringend einbringen. Kerber wird sich demnach mehr um die Spielerinnen kümmern, die im Billie-Jean-King-Cup (vormals Fed Cup) antreten, und mehr mit dem früheren Spitzenspieler Schüttler arbeiten. Petkovic ist mehr an Beltz' Team angedockt und wird eher die jüngeren Spielerinnen in der Altersklasse 15 bis 18 unterstützen.