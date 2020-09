Von Jürgen Schmieder

Eine Geschichte über Andy Murray muss wohl beim Wrestling beginnen, der Show-Sportart der Schaumschläger und Volks-Bespaßer. Es gibt da einen Typen, der heißt Undertaker, an bedeutsamen Kampfabenden wird er häufig vermöbelt und in einen Sarg gesteckt. Das Publikum johlt, es kennt ja die Dramaturgie: Irgendwann, wenn vermeintlich keiner mehr damit rechnet, wird er auferstehen und in die erschrockenen Gesichter der Gegner blicken, und dann wird er diese Geschichte vom Niemals-Aufgeben und Doch-noch-Gewinnen erzählen. Videos vom sich erhebenden Undertaker sind ein fester Bestandteil der Popkultur, die Leute stellen sie immer dann bei sozialen Medien ein, wenn jemand ein unfassliches Comeback schafft.

Murray, 33, ist der Undertaker des Tennis, er hat am Dienstag zum zehnten Mal in seiner Karriere einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt und noch gewonnen; das haben vor ihm nur Boris Becker, Aaron Krickstein (USA) und Roger Federer (Schweiz) geschafft. Gewöhnlich johlen die Leute bei Murray ebenfalls, wenn sie die Anzeichen für eine Rückkehr ins Match entdecken: Der Brite motzt, vor allem über sich selbst, und er setzt so eine Energie frei, die andere Sportler implodieren lässt, bei Leuten wie Becker (ebenfalls ein Virtuose der Selbstgeißelung) und Murray für zusätzliche Kraft und Konzentration sorgt.

Allerdings hat es Murray ein bisschen übertrieben gegen Yoshihito Nishioka (Japan), der Spielverlauf würde selbst beim Catchen als unglaubwürdig gelten, er erhob sich gleich mehrere Male aus dem Sarg.

Murray plagt sich seit 2013 mit Rücken und Hüfte

Nishioka hatte die ersten beiden Sätze gewonnen und führte mit einem Break im dritten Durchgang. Murray motzte und kam zurück. Er hatte im vierten Satz einen Matchball, Murray schimpfte mit sich selbst und wehrte ihn ab. Er führte im entscheidenden Durchgang mit einem Break - Murray erhob sich und gewann diese Partie nach mehr als viereinhalb Stunden mit 4:6, 4:6, 7:6(5), 7:6(4), 6:4.

Das wirklich Fantastische an Murray ist, dass er abseits dieser Comebacks aber so was von gar nichts mit Wrestling zu tun hat, wo sich die Akteure (und mittlerweile auch die Protagonisten vieler anderer Sportarten) nach Siegen aufführen, als hätte sie jemand in ein mit Kokain gefülltes Fass geworfen. Murray dagegen analysiert solch unvergessliche Partien, wie ein Vater ein Tischtennismatch gegen seinen Sohn analysieren würde. Auf die erste Frage beim Videogespräch mit Journalisten sagte er, es ging wohlgemerkt um seine Gefühle nach diesem Wahnsinns-Comeback: "Ja, das war jetzt nicht unbedingt die beste Partie meines Lebens. Ich habe zunächst überhaupt keine Balance gefunden: Ich war entweder zu vorsichtig und habe ihn die Ballwechsel diktieren lassen, oder ich war zu forsch und habe Fehler gemacht. Ich kann besser spielen, aber körperlich war es okay."

Kurzer Einschub, es fehlt ja ein wichtiges Detail dieser Geschichte: Murray plagt sich seit Juni 2013 mit Rücken und Hüfte. Er ist mittlerweile derart häufig operiert worden, dass Metalldetektoren Alarm schlagen, wenn er siew passieren möchte. Anfang 2019 deutete er das Ende der glanzvollen Laufbahn (drei Grand-Slam-Siege, zwei Goldmedaillen bei Olympia) an. Nach einem typischen Murray-Comeback bei den Australian Open gegen Roberto Batista Agut, das er allerdings verlor, gab es auf den Leinwänden bereits Abschiedsgrüße von Kollegen wie Federer, Novak Djokovic und Caroline Wozniaki zu sehen.