Ein Sieg fehlt Tennisspielerin Andrea Petkovic beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca noch zu ihrem ersten Turniersieg seit sechs Jahren. Im Halbfinale setzte sich die 33-Jährige gegen die Serbien Aleksandra Krunic mit 6:4, 6:2 durch.

Petkovic, die bereits beim WTA-Turnier in Hamburg bis ins Finale vorstieß, hatte noch am Samstagmorgen ihr Viertelfinalspiel gegen Seone Mendez (Australien) beendet, das am Freitagabend wegen Dunkelheit unterbrochen wurde.

Im Endspiel trifft Petkovic am Sonntag auf Mayar Sherif, die als erste Ägypterin in einem Finale bei einem WTA-Turnier steht. Sherif gewann gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu mit 7:6 (7:1), 6:4. Die an Nummer zwei geführte Petkovic ist die letzte gesetzte Spielerin im Turnier.

Gegen Krunic, 268. der Welt, verwandelte Petkovic nach 1:18 Stunden ihren zweiten Matchball zum Sieg.