Dass sich im Finale Yannick Hanfmann und Daniel Masur gegenüberstehen werden, hatte sich früh herauskristallisiert. "Sie kommen ihrer Normalform am nächsten", sagte Christopher Kas, Teammanager des TC Großhesselohe und damit Gastgeber des Vorrundenturniers der DTB German Pro Series auf der Anlage im Isartal. Der Finalsieg Hanfmanns in zwei Sätzen (7:5, 6:2) war ebenfalls "hoch verdient", so Kas, die besten Vier jeder der acht Vorrundengruppen ziehen in die Zwischenrunde ein.

Die Idee war ja, dass die besten deutsche Spielerinnen und Spieler wieder etwas Matchpraxis sammeln können, nachdem das Coronavirus den Profisport weltweit lahm gelegt hatte. Das ist beim TCG gut gelungen, allerdings spielten die beiden Lokalmatadore Matthias Bachinger und Peter Gojowczyk noch nicht in Galaform, Bachinger musste sein Spiel gegen Milan Welte mit Problemen an der Patellasehne aufgeben und wurde Letzter, Gojowczyk profitierte von der Aufgabe von Tobias Simon und belegte Platz fünf. Die Partie um Rang drei war bei strahlendem Sonnenschein am Finaltag hart umkämpft und schön anzusehen, letztlich bezwang das 16-jährige Aschheimer Talent Max Rehberg den French-Open-Sieger im Doppel Kevin Kravietz mit 7:4 im Tiebreak des dritten Satzes (7:5, 4:6, 7:6).

Es war ein "außergewöhnliches Turnier", stellte etwa Bachinger fest, das Wörtchen "schwierig" war die meist genannte Vokabel an diesem Tag. "Es ist schwierig, wenn dieses Competition-Feeling fehlt", sagte etwa Simon. Der Münchner musste im Spiel um Platz fünf mit Schmerzen am Schienbein gegen Gojowczyk aufgeben - hofft aber, für die Bonusrunde wieder fit zu werden. Gojowczyk, Nummer 125 der Welt, erinnerte daran, dass er seit seinem letzten Turnier in Indian Wells "drei Monate Stillstand" hatte: "Das ist eine große Umstellung, es ist schon schwierig."

Matthias Bachinger fand die fehlenden Zuschauer besonders störend, so fehlte eigentlich alles, was ein Tennismatch auf professionellem Niveau ausmacht. Die Spiele hätten sich wie Kaugummi gezogen, die Protagonisten mussten mangels Ballkindern die Bälle selbst einsammeln. Wettkampfatmosphäre kam selten auf, das Training ein paar Plätze weiter war oft lauter als das Geschehen auf dem abgesperrten Center Court. Vielleicht hätte man in Sachen Format etwas innovativer sein können beim DTB, fand jedenfalls Bachinger, der wie Kollege Gojowczyk aus dem Landkreis Dachau stammt und für den TC Großhesselohe in der Bundesliga spielt: "Kürzere Spiele, oder zeitlich limitiert, einfach mal etwas völlig anderes probieren." Aber, so Bachinger: "Hinterher ist man immer schlauer." Und: "Es ist schon sehr schwierig, auf seinem gewohnten Niveau zu spielen."

Nach seinem verletzungsbedingten Aus werde er "versuchen, das in der kommenden Woche wieder hinzubekommen", bei der Bonusrunde will auch er gerne wieder dabei sein. Trotz der gewöhnungsbedürftigen Umstände waren alle letztlich zufrieden, überhaupt wieder ein Match gespielt zu haben.

Wie es weitergeht? "Warten und Hoffen", sagte Gojowczyk, er würde sich am liebsten auf Turniere vorbereiten, richtige, wie er ergänzte, die US Open etwa. Die sollen stattfinden, wie die French Open im September. "Ich habe gehört, dass sie in Roland Garros Flutlichtanlagen auf den Plätzen installieren", sagte Bachinger, "weil länger gespielt werden soll, um das Turnier durchzubringen." Kevin Krawietz wäre bei den US Open "auf jeden Fall" dabei, er war trotz seiner Niederlage zufrieden: "Ich finde es cool, dass so ein Turnier stattfindet. Auch wenn es wirklich schwierig ist."