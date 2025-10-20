Alexander Zverev kehrt nach fast drei Jahren ins Daviscup-Team zurück. Der Weltranglistendritte beabsichtigt, beim Finalturnier im November in Italien anzutreten. Zverev sagte dem Deutschen Tennis -Bund (DTB) für den Wettbewerb in Bologna zu, obwohl er jüngst über körperliche Probleme klagte. Zuletzt hatte er im Februar 2023 im Daviscup gespielt, damals verlor Deutschland gegen die Schweiz. Erstmals könnte er nun beim Finalturnier im neuen Modus aufschlagen. „Wenn ich fit bin, überlege ich es mir wirklich“, hatte Zverev, 28, kürzlich noch gesagt. Er hat eine bislang enttäuschende Saison hinter sich mit nur einem Turniersieg in München und Rückschlägen etwa in Wimbledon und bei den US Open, wo er jeweils früh verlor. Seit einigen Wochen plagen ihn Rückenprobleme, auch die Schulter zwickte.

„Ich freue mich sehr, dass Sascha wieder Teil des Teams ist und erstmals für uns bei den Finals an den Start geht“, sagte Daviscup-Kapitän Michael Kohlmann in einer DTB-Mitteilung. „Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Qualität auf höchstem Niveau, macht uns für jeden Gegner noch schwerer auszurechnen und erhöht so unsere Chancen auf ein Weiterkommen.“ Die Deutschen treffen im Viertelfinale am 20. November auf Argentinien. Bei der Endrunde in Bologna (18. bis 23. November) wäre im Halbfinale Spanien um den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz oder Tschechien der Gegner. Neben Zverev nominierte Kohlmann auch Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sowie die Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Deutschland hatte sich mit Siegen über Israel im Februar und Japan im September für das Turnier der letzten acht Teams qualifiziert. Der bis dato letzte deutsche Sieg im Daviscup liegt mehr als drei Jahrzehnte zurück: 1993 schlug die Auswahl um Michael Stich in Düsseldorf im Finale Australien.