Von Barbara Klimke

Jedes Jahr im Frühling, wenn in den wärmeren Gefilden die Mandelbäume blühen, tritt Alexander Zverev gegen das selbe Vorurteil an. Die Sandplätze der europäischen Saison, heißt es dann, seien nicht unbedingt sein bevorzugtes Terrain. Eine unbelegte These, wie der Weltranglistensechste findet: Denn auf rotem Untergrund hat er das Tennisspiel gelernt; auf rotem Untergrund hat er seinen allerersten Titel erobert. Und auf der roten Asche ist der 1,98 Meter große Schlaks nun auf langen Beinen am Samstag ins Finale des Masters-Turniers von Madrid geschlittert. 6:3, 6:4 schlug er im Halbfinale seinen österreichischen Freund und Kollegen Dominic Thiem. Danach gab er zu Protokoll: "Ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz."

Beim vergangenen Schlagabtausch der beiden Kombattanten vor einem halben Jahr in New York war die Gefühlswelt des 24-jährigen Hamburgers noch eine andere: Damals hatte Zverev gegen Thiem das US-Open-Finale in fünf dramatischen, bitteren Sätzen verloren. Auf einem Hartplatz, übrigens, der seinem schnellen Spiel angeblich besser liegt. An diesem Samstag in Madrid jedoch gab Zverev seine frühe Führung, anders als in New York, nicht mehr aus der Hand: Auf dem Center Court der "Caja Magica", bei 28 Grad und böigem Wind, agierte er entschlossen und souverän, eroberte sich das Break zum 3:1 und nach 42 Minuten den ersten Satz. Vor allem auf den Aufschlag war Verlass; noch beim vergangenen Turnier in München war Zverev im Viertelfinale gescheitert, weil ihn beim Service das große Zittern, Yips genannt, überkam.

Auch im zweiten Durchgang schlug sich Zverev souverän, wenngleich Thiem, einer der weltbesten Sandplatzspieler, nun mehr Gegenwehr bot. Zverev ging mit 4:1 in Führung, ließ Thiem nach einem Aufschlagverlust auf 3:4 verkürzen, nutzte nach 97 Minuten aber seinen Matchball zu einem, alles in allem, ungefährdeten Sieg.

"Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das Match selber gewonnen habe", sagte Zverev nach dem Sieg gegen Nadal

Das Finale am Sonntag wird er gegen den Italiener Matteo Berrettini bestreiten, der sich im zweiten Halbfinale am späten Samstagabend gegen den Norweger Casper Ruud durchsetzte (6:4, 6:4). Doch unabhängig vom Ausgang ist Zverev relativ unverhofft auf rotem Belag nun auch in eine Favoritenrolle für die French Open in Paris, den Höhepunkt der Frühlingssaison (30. Mai bis 13. Juni), gerutscht. Denn nicht nur Thiem, den zweimaligen Paris-Finalisten, hat er in Madrid in Schach gehalten. Bemerkenswerter war das Match am Tag zuvor, als es Zverev gelang, Rafael Nadal, 34, den spanischen Sandplatz-Matador, aus seinem Revier zu fegen.

Dass er an guten Tagen gegen den 20-maligen Grand-Slam-Sieger bestehen kann, hatte Zverev in seiner Karriere bereits mehrmals unter Beweis gestellt (die Bilanz steht bei 5:3 für Nadal). Erstmal ist ihm nun aber - im vierten Versuch - ein Sieg auf Sand gelungen; noch dazu in Spanien, vor circa 4800 Zuschauern. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das Match selber gewonnen habe. Das ist ein relativ angenehmes Gefühl, wenn man gegen Nadal spielt", hatte Zverev nach dem Match am Freitagnachmittag im Sender Sky offenbart. Zumal er eine Partie gegen Nadal auf diesem Geläuf zuvor als die ultimative Herausforderung beschrieben hatte.

So bleibt als Zwischenfazit, dass sich Zverev offenbar nicht nur von der Ellbogenverletzung erholt hat, die ihn in den vergangenen Monaten quälte, sondern auch von den Yips, dem Aufschlagzittern. Sandplatzspielen kann er ohnehin: Das hochdotierte Masters in Madrid hat er schon einmal gewonnen, vor drei Jahren. Damals verlor er im ganzen Turnier keinen Satz. Auch 2021 hat er bislang noch keinem Gegner dazu Gelegenheit gegeben.