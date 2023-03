US-Open-Sieger Carlos Álcaraz hat beim Masters-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:4, 6:4 und hält nun Kurs auf den nächsten Masters-Titel. Der 19 Jahre alte Spanier hatte vor zehn Tagen das Hartplatz-Turnier in Indian Wells gewonnen. In der Runde der letzten Acht bekommt es Álcaraz mit Taylor Fritz zu tun, dem nächsten US-Amerikaner. Ausgeschieden ist hingegen der an Nummer zwei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas, er verlor gegen den Russen Karen Chatschanow 6:7 (4), 4:6. In der Frauen-Konkurrenz von Miami bewies Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina ihre Stärke und zog ins Halbfinale ein. Im Viertelfinale hatte die Kasachin mit Martina Trevisan (Italien) keine Mühe und gewann mit 6:3, 6:0.