Nicht nur auf dem Platz, auch verbal hat Carlos Alcaraz immer die richtige Antwort parat. Bei seinem Turniersieg in Wien wird deutlich, wie sehr er der Tenniswelt zuletzt gefehlt hat.

Alex de Minaur war als Verlierer des Finales der Erste, der bei der abschließenden Zeremonie nach vorn ging. Der freundliche Australier nahm etwas zerrüttet den Pokal des Zweitplatzierten entgegen, dann sprach er zum applaudierenden Publikum. „Ich möchte mit Carlitos beginnen“, sagte der 27-Jährige, der als Zehnter der Weltrangliste zweifellos zu den Besten seiner Branche zählt. Aber hier in der Wiener Stadthalle, in der er eine sehr erfolgreiche Woche verbracht hatte, hatte er an diesem Sonntag doch seinen Meister gefunden.