Die BMW Open in München bieten den Tennis-Fans in diesem Jahr ein besonders starkes Teilnehmerfeld. Angeführt von Alexander Zverev (Hamburg), Taylor Fritz und Ben Shelton (beide USA) sowie Alexander Bublik (Kasachstan) schlagen gleich acht Spieler aus den aktuellen Top 20 der Weltrangliste beim Sandplatzturnier vom 11. bis zum 19. April auf. Das teilte der Veranstalter nach dem Ende der Meldefrist für das ATP-500-Event mit. Eine so hohe Dichte an Spitzenspielern hatte das Turnier nach eigenen Angaben bisher nicht.



Aus den Top 20 der Weltrangliste sind außerdem noch der Tscheche Jakub Menšík, die Italiener Flavio Cobolli und Luciano Darderi sowie Francisco Cerundolo aus Argentinien dabei. Zudem haben weitere prominente Spieler wie der Kroate Marin Cilic, US-Open-Sieger 2014, und der Grieche Stefanos Tsitsipas, zweimaliger Finalist bei einem Grand-Slam-Turnier, ihre Zusage gegeben. „Mit acht Top-20-Spielern, absoluten Starspielern und einigen der spannendsten jungen Talente der Tour ist das Feld in diesem Jahr so attraktiv wie nie zuvor. Dazu kommen große Namen wie Marin Cilic oder Stefanos Tsitsipas – das verspricht hochklassige und spektakuläre Matches ab Tag eins“, erklärte Turnierdirektor Patrik Kühnen.