25. Juli 2019, 18:45 Uhr Tennis Abenteuer als Solistin

Angelique Kerber lässt sich Zeit bei der Trainersuche: Nach der Trennung von Rainer Schüttler, mit dem sie seit November zusammengearbeitet hatte, bereitet sie sich vorerst ohne Coach auf die zweite Jahreshälfte vor. Sie sei lange genug im Geschäft, sagt sie.

Von Barbara Klimke

In ihrem Reich zwischen den weißen Linien hat Angelique Kerber fast alles schon gesehen, aber das heißt nicht, dass es nichts Spannendes neu zu entdecken gibt. "Challenges", wie sie sagt. Unlängst ist sie nach Spanien zu zweitägigen Dreharbeiten für einen Werbepartner geflogen, bei dem es um ihre Haare und um Shampoo ging; das filmische Ergebnis hat sie jetzt in München vorgestellt. Weil Deutschlands beste Tennisspielerin gerade so in Schwung ist, hat sie auch von einer anderen neuen Herausforderung berichtet. Sie will das zweite Halbjahr auf der Tour zunächst allein bestreiten, das heißt: ohne Coach.

Grundsätzlich sei sie natürlich weiter auf der Suche nach einem Trainer, sagt Kerber: "Aber ich werde mir Zeit nehmen und gut überlegen, wen ich an meine Seite hole." Bis dahin will sie sich auf ihren Mitarbeiterstab verlassen, dem sie schon lange vertraut, auf ein Team, das aus Fitnesscoach, Physiotherapeut und festen Trainings- und Sparringspartnern besteht. Sie sei inzwischen lange genug im Geschäft, findet Kerber, 31, um zu wissen, worum es geht.

Ihre letzte Trainerepisode mit Rainer Schüttler, 43, endete nach der Zweitrundenniederlage vor drei Wochen in Wimbledon. Angelique Kerber war als Titelverteidigerin angetreten und hatte sich weit mehr erhofft, als den Ort ihres größten Triumphes schon nach vier Tagen geschlagen zu verlassen, ausgekontert von Lauren Davis, einer Qualifikantin aus den USA. Von Schuldzuweisungen an Schüttler, den ehemaligen Profi und Finalisten der Australian Open, hat sie danach abgesehen. "Es liegt an mir", erklärte sie jetzt in München: "Alles fängt bei mir an. Ich suche die Ausreden nicht bei meinem Coach." Ein paar Tage nach der Rückreise aus England, als sich der Ärger gelegt hatte, führten sie ein Gespräch, an dessen Ende die Trennung stand. Sie habe die letzten acht Monate reflektiert, sagt Kerber, und es reifte die Erkenntnis, dass das Ergebnis nicht ihren Erwartungen entsprochen hat.

Erst im November 2018 hatte Rainer Schüttler die Nachfolge des Belgiers Wim Fissette angetreten, der Kerbers Aufstieg zur Wimbledonsiegerin begleitet hatte. Die Bilanz der Zusammenarbeit bei den großen Turnieren dieses Jahres, die den Maßstab für eine dreimalige Grand-Slam-Siegerin bilden, fiel folgendermaßen aus: Achtelfinalteilnahme bei den Australian Open; Erstrundenniederlage bei den French Open; und das Wimbledon-Aus kam so früh wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Nun versucht Angelique Kerber es eine Weile als Solistin. Das sei zwar ein Abenteuer, eine "Challenge". Aber vielleicht, sagt sie, "ist es auch gar nicht so schlecht, ein bisschen freier zu sein". Das vorerst jemand fehlt, der ihr vor jedem Match die Aufschlag- und Return-Statistiken der Gegnerinnen hinblättert, sei jedenfalls kein großes Problem: "Ich kenne die ja alle." Sie ist seit 16 Jahren Profispielerin, hat mehr als 600 Matches gewonnen, war 34 Wochen lang die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. "Die größte Expertin in ihrem Team", sagt ihr Manager Aljoscha Thron, "ist sie selbst."

Nach dem Urlaub auf Mallorca, der gerade zu Ende ging, fängt nun die Vorbereitung auf die zweite Jahreshälfte zwischen den weißen Linien an. Und auch wenn die Trainersuche weitergeht, besteht vorerst keine Eile. Das Anforderungsprofil, bestätigt Angelique Kerber, sei immer noch dasselbe: Der Coach, der mit ihr zusammenarbeitet, soll dieselbe Sprache wie sie sprechen, soll über Berufserfahrung verfügen sowie über die Kompetenz, eine Wimbledonsiegerin "auf einen neuen Level" zu heben. Initiativbewerbungen hat sie übrigens noch nicht erhalten.