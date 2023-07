Der schwedische Tennis-Profi Mikael Ymer ist wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für anderthalb Jahre gesperrt worden. Das schrieb Schwedens derzeit bestplatzierter ATP-Profi (51. der Weltrangliste) am Dienstag auf Twitter. Kurz darauf bestätigte der Internationale Sportgerichtshof (Cas) in Lausanne die Entscheidung. Grund für Ymers Sperre ist demnach, dass er es nach Angaben des Tennis-Weltverbandes ITF im Jahr 2021 dreimal versäumt haben soll, seinen Aufenthaltsort für Dopingkontrollen anzugeben. Im Zuge des Berufungsverfahrens in dem Fall habe er am Montag erfahren, dass der Cas ihn für 18 Monate vom professionellen Tennis ausgeschlossen habe, obwohl er niemals verbotene Substanzen eingenommen habe oder ihm dies auch nur vorgeworfen worden sei, erklärte der 24-Jährige. Ymer betrachtet die Entscheidung des Gerichts als unfair.