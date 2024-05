Die wirkliche Schmach für Manchester United bestand am Montagabend nicht darin, ein weiteres Debakel gegen Crystal Palace erlitten zu haben. Sondern dass die 0:4-Niederlage schon fast zu erwarten gewesen war. Englands Rekordmeister reiht in dieser Saison konstant Blamage an Blamage. Nach dem Vorrundenaus als Gruppenletzter in der Champions League hat der Klub in der Premier League 13 Pleiten kassiert, so viele wie noch nie in einer Spielzeit. Dazu kommen 81 Pflichtspielgegentore, auch das gab es seit 47 Jahren nicht mehr. Darunter fallen die jüngsten vier Gegentore gegen den Londoner Vorstadtklub Palace, bei denen sich immerhin nicht sagen lässt, dass die United-Spieler schlecht ausgesehen hätten - weil sie meist schlicht gar nicht im Bilde waren.