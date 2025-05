Er kennt Deutschland von früher und ließ bei Ajax begeisternden Fußball spielen: Erik ten Hag weckt als neuer Trainer in Leverkusen gehörige Hoffnungen – doch in seiner Karriere gibt es auch ein unerfreuliches Kapitel.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Bis heute ist umstritten, ob die im späten 20. Jahrhundert herrschenden Spannungen zwischen Deutschland und den Niederlanden aus der Rivalität im Fußball entstanden waren oder ob der Fußball lediglich das bestehende Missverhältnis abgebildet hatte. Erik ten Hag, 55, der neue Trainer von Bayer Leverkusen, hat bei seiner Präsentation am Montagnachmittag nicht verraten, ob er sich damals als junger Mann an den wechselseitigen Aversionen beteiligt hat. Vermutlich aber nicht. Ten Hag stammt zwar aus Haaksbergen in der Nähe von Enschede, aber dass er dem Nachbarland im Prinzip wohlgesonnen ist, das ergibt sich nicht nur aus seiner Biografie und dem neuen Job, für den er nun ins Rheinland zieht. Das ließ er auch zu Beginn seiner Antrittsrede vor den Medien erkennen, indem er auf eine berühmte deutsche Redensart verwies.