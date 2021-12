Von Javier Cáceres, Leipzig

Vor gut zwei Wochen erschien in der italienischen Gazzetta dello Sport ein Interview mit dem Fußballtrainer Domenico Tedesco, 36, und es schloss mit einem fast schon beiläufig formulierten Traum. "Ich verspüre keine Hast", sagte Tedesco, als er nach seinen Zukunftsperspektiven gefragt wurde; und fügte hinzu, dass er auf ein Projekt warte, das ihm gefalle, "wo auch immer". Der Traum war in einen Anakoluth gekleidet, einen abgebrochenen Satz: "Wenn mir das erlauben sollte, in mein Land zurückzukehren...", lautete Tedescos nicht zu Ende formulierter Gedanke. Wozu man wissen muss, dass er in der Region Kalabrien geboren wurde, im südlichen Teil Italiens.

Ein Traum ist keine Obsession, und so gesehen dürfte es nicht allzu schlimm sein, dass die Eroberung Italiens erst mal vertagt ist. Am Mittwoch verdichteten sich die Anzeichen, dass der frühere Schalke-Coach, der zuletzt bei Spartak Moskau tätig war und dort nicht nur ehrenhaft, sondern mit großem Herzschmerz verabschiedet wurde, neuer Trainer bei RB Leipzig werden soll. Er soll vielleicht sogar schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr) auf der Bank sitzen, als Nachfolger des von Leipzig am Sonntag beurlaubten US-Coachs Jesse Marsch.

Eine offizielle Bestätigung dafür war zunächst nicht zu erhalten, aber nach SZ-Informationen waren die Meldungen über Tedesco überaus belastbar. In jedem Fall passten sie zu einer Äußerung, die RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Vorabend getätigt hatte, als RB Leipzig gerade gegen Manchester City am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppe A mit 2:1 gewonnen - und sich damit für die Europa League qualifiziert hatte. Die Verpflichtung des neuen Trainers würde "zeitnah" erfolgen, hatte Mintzlaff bei Dazn gesagt. "Wir sind in guten Gesprächen und haben ein gutes Gefühl, dass der kommende Trainer sehr gut zur Mannschaft passt", sagte Mintzlaff.

Mit dem Sieg gegen den englischen Meister hatte RB Leipzig am Dienstag einerseits das Mindestziel erreicht, andererseits das veranschlagte Maximum herausgeholt. Dass City die Vorrundengruppe vor PSG, Leipzig und Brügge gewann, war schon bei der Auslosung ein absehbarer Tipp. Aber so ein Sieg gegen City gibt etwas her - auch wenn der englische Meister Mühe hatte, vor leeren Rängen und bei eisigen Temperaturen auf Betriebstemperatur zu kommen.

"Es ist immer schwierig, wenn du schon qualifiziert bist", sagte Trainer Pep Guardiola nach der Niederlage, die auch das späte Tor von Riyad Mahrez nicht abwenden konnte. Aber: Der Auftritt Leipzigs war überzeugend genug, um den von Dominik Szoboszlai (24.) und André Silva (71.) herausgeschossenen Leipziger Sieg verdient zu nennen. Er verschaffte der Belegschaft eine Steigerung des Selbstwertgefühls, zuletzt hatte es gelitten. "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt gewonnen!", freute sich etwa Mittelfeldspieler Kevin Kampl. Und diese Freude war umso größer, als sie ein Ergebnis der Selbstverwaltung war.

Nicht, dass der RB-Kader die Macht-Verhältnisse komplett über den Haufen geworfen, oder gar eine Räterepublik ausgerufen hätten. Aber es war vielsagend, was Kevin Kampl meinte, als er gefragt wurde, wieviel Einfluss das Team auf den - gut funktionierenden - Matchplan gegen City genommen hatte. "Natürlich haben wir uns zusammengesetzt und auch gesprochen...", sagte Kampl. Dass er nicht ausdrücklicher wurde, lag womöglich auch daran, dass der verbliebene Repräsentant des alten Regimes, der kurzfristig zum Interimstrainer mutierte Marsch-Assistent Achim Beierlorzer, in der Pressekonferenz neben ihm saß. Interessante Untertöne waren dennoch zu vernehmen.

Zum Beispiel, als Kampl sagte, dass Fußball "Freude machen" müsse, "das muss man auf dem Platz sehen - und das hat man auch gesehen." Das hieß im Umkehrschluss wohl auch, dass man ebendiese Freude zuletzt vermissen lassen und selbst vermisst hatte. Oder wäre die umgekehrte Reihenfolge korrekter?

Als Kampl sagte, dass man zuletzt "nie eine ruhigere Phase im Spiel" gehabt habe, und sich nun durch Ballbesitz erholt habe, um letale Angriffe vorzubereiten, bewegte sich das am Rande der Abrechnung mit dem fußballphilosophischen Ansatz von Marsch. Er hatte zum "Corporate-Identity"-Fußball von RB zurückkehren sollen, wollte also den Ballbesitz-Stil überwinden, den Marsch-Vorgänger Julian Nagelsmann installiert hatte. Gegen City wurde eine Vierer-Abwehr formiert (Marsch spielte gern mit einer Dreierkette), und hinter Stürmer André Silva wurden gleich drei Zehner aufgeboten: Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku. Das sind Spieler, die am liebsten mit dem Ball kommunizieren - und ganz gut wissen, wann man sich auf dem Platz verlabern darf und sollte, und wann die Notwendigkeit da ist, umzuschalten.

Besonders augenscheinlich war das beim 1:0, als der später ebenfalls über "Freude" philosophierende Konrad Laimer im Mittelfeld den Ball abfing und dann im Rücken der Abwehr Citys einen großen, breiten Raum entdeckte, in den er Szoboszlai schickte. Ob das ein einstudierter Spielzug gewesen sei, wurde Szoboszlai hinterher gefragt, und er sagte: "Ehrlich gesagt, nein", man könne im Fußball nicht alles vorab trainieren. Dass auch das 2:0 einem Umschaltmoment nach Balleroberung folgte, war ebenfalls mehr eine Frage des Instinkts als eines reißbrettartig entworfenen Plans. Diesmal war es Forsberg, der die Vorarbeit leistete, und Silva, der vollstreckte. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit und gegen den Ball eine unheimliche Qualität hat", sagte Beierlorzer.

Zu den Kuriositäten seines Engagements bei RB zählt, dass er eine hundertprozentige Sieg-Quote in der Champions League vorweisen kann. Beierlorzer saß beim 5:0 und nun beim 2:1 gegen City auf der Bank. Auch wenn er Bundesliga-Erfahrung (Köln, Mainz) und RB-Stallgeruch besitzt (er war sogar mal Cheftrainer), stand nie zur Debatte, dass er die Aufgabe von Marsch übernimmt. Alles läuft nun auf Tedesco zu, der fünf Sprachen perfekt spricht, und kaum Probleme haben dürfte, auch die Sprache der Spieler Leipzigs zu lernen. Er verwandelte Spartak in die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz der Liga - und hat in Moskau sogar so viel Russisch gelernt, dass er im dortigen TV Interviews gab.