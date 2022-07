Von Javier Cáceres, Leipzig

Verspätungen der Deutschen Bahn kennt Domenico Tedesco nur zu gut - vor allem aus jener Zeit, als er Trainer bei Spartak Moskau war (2019 bis 2021) und aus seiner Stuttgarter Heimat stets erst per Zug nach Frankfurt reisen musste, um die Flugreise in die russische Hauptstadt anzutreten. Als er die SZ in der Spielerlounge von RB Leipzig empfängt, will er die Entschuldigung für die Unpünktlichkeit des Reporters gar nicht hören - sondern direkt über den Start in die neue Saison sprechen, die mit einem Topspiel beginnt: mit dem Supercup an diesem Samstag (20.30 Uhr, Sat 1) in Leipzig gegen Serienmeister Bayern München.