Interview von Javier Cáceres

Unter Nachhaltigkeitsaspekten wird Domenico Tedesco, 38, bei der Fußball-Europameisterschaft kaum zu schlagen sein. Der belgische Nationaltrainer residiert mit seiner Mannschaft im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg – nur 20 Regionalbahnminuten von seinem Heimatort Stuttgart entfernt. Kurze Wege sind für sein Team in der Vorrunde des Turniers garantiert, „strategisch liegt es super“, sagt Tedesco. Denn Belgien trägt seine Spiele der Gruppe E gegen die Slowakei in Frankfurt, gegen Rumänien in Köln und gegen die Ukraine in Stuttgart aus. Er hätte allerdings auch „nichts dagegen gehabt, eine andere Region kennenzulernen“, erklärt der frühere Bundesligatrainer (RB Leipzig, Schalke 04) der SZ in der Lobby der Herberge, die nun im besten Fall bis Mitte Juli sein Zuhause sein wird.