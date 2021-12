Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Folgendes Szenario: Die Edmonton Oilers bekommen im zweiten Drittel der Partie gegen die LA Kings Überzahl zugesprochen. Die Oilers haben die Partie zwar dominiert, die Schussbilanz lautet 19:11, sie liegen jedoch 1:2 zurück, weil Torwart Mikko Koskinen zwei Mal gepatzt hat. Wenn Oilers-Trainer Dave Tippett nun das Duo Leon Draisaitl und Connor McDavid zum ersten Mal gemeinsam aufs Eis schickt, lohnt es sich dann, auf einen Powerplay-Treffer der Oilers zu wetten? Und wie kommen die Wettbüros auf diese Quote von 5,25:1 (bei zehn Euro Einsatz würde der Wetter also 52,50 Euro ausbezahlt bekommen), die vor dem Bully auf dem Handy der Zuschauer aktualisiert wird?

Klingt wie eine Zukunftsvision? Ist es auch, die NHL will das erst in der kommenden Saison umsetzen. Wetten im Sport sind immer ein heikles Thema, allerdings ist die Branche mit einem Umsatz von 203 Milliarden Dollar pro Jahr längst gesellschaftlich relevant - zum anderen verdeutlicht es, wie Profisport mittlerweile von Echtzeit-Datenanalysen geprägt wird, auf mehreren Ebenen. Nicht nur Wettbüros bekommen diese Daten, sondern auch Trainer (gibt es noch, in jedem Sport übrigens, eine Ersatzbank ohne Tablet-Computer?) und Zuschauer, die etwa beim Fußball informative Analysen (Geschwindigkeit, Zweikampfquote) bekommen, aber auch wilde und nichtssagende Statistiken (Verteidiger Per Mertesacker hatte mal eine Passquote von 100 Prozent - was sagt das aus?) und groteske Gaga-Grafiken wie die so genannte "realtaktische Aufstellung".

"Es werden Geschichten erzählt, damit die Zuschauer sich nicht langweilen", sagt Dave Lehanski, bei der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verantwortlich für Innovationen, zur SZ. Also: In Momenten, in denen auf dem Spielfeld nicht so viel passiert, werden Echtzeit-Statistiken eingeblendet und eventuell interpretiert - damit die Leute nicht umschalten: "Die Footballliga NFL tut das meisterhaft", findet Lehanski: "Es gibt bei der Zweieinhalb-Stunden-Übertragung nur 17 Minuten Live-Action; also gibt es nicht nur Zeitlupe wie früher, sondern: Statistiken, Analysen, historische Vergleiche, kurze Porträts der Spieler und so weiter."

Die Daten müssen korrekt interpretiert werden: Ein Fehler kann nicht nur eine Partie, sondern Millionen Dollar kosten

Eishockey ist deshalb ein interessanter Sport, weil es wie beim Fußball weniger Unterbrechungen gibt (die TV-Übertragung dauert inklusive Drittelpausen durchschnittlich 140 Minuten, 60 davon wird gespielt) und es aus diesem Grund andere Statistiken braucht als etwa beim Tennis oder Baseball, wo eine Partie in zahlreiche Mini-Abschnitte unterteilt werden kann. "Es gibt bei Torhütern zwei Statistiken: Prozent der gehaltenen Schüsse, Gegentore pro Spiel", sagt Lehanski: "Die gibt es allerdings bereits seit 1917. Aber: Was macht einen Torwart wirklich gut? Lässt sich das anhand von Daten erfassen?"

Gewiss, es gibt beim Eishockey das "Tracking", also das Erfassen der Laufwege der Spieler (über Chips in Trikots), ihre Geschwindigkeit, ihre Zeit auf dem Eis, sowie die Position des Pucks (Chip im Spielgerät), das auch in Deutschland üblich ist. "Was fehlte: Wenn zwei Spieler um den Puck kämpfen und das Spielgerät in die Ecke fliegt - was genau ist da passiert?", sagt Lehanski: "Nun kommt die gleichzeitige Analyse von Videodaten ins Spiel. Wir sehen, ob es ein Pass ist, ein abgefälschter Schuss, ein Stockcheck."

Das bedeutet: Sie synchronisieren Tracking- und Videodaten, verknüpfen sie innerhalb von Millisekunden und schicken sie weiter: an die Trainer auf der Ersatzbank, die Entscheidungen treffen müssen. An TV-Stationen, die Zuschauern erklären wollen, was auf dem Spielfeld passiert - und an Wettanbieter, die über Algorithmen Quoten errechnen und blitzschnell veröffentlichen. Wichtig dabei: Daten müssen nicht nur gesammelt, sondern auch korrekt interpretiert werden; ein Fehler kann nicht nur eine Partie, sondern Millionen von Dollar kosten.

Milliardär Mark Cuban erzählte auf der Technikmesse CES mal, wie Spielern seines Basketballklubs Dallas Mavericks, darunter Dirk Nowitzki, anhand von Statistiken die besten und schlechtesten Wurf-Positionen gezeigt wurden - nur hatten die Analysten die 24-Sekunden-Wurfuhr vergessen. Rechnete man diesen Zeitdruck bei vielen Würfen ein, kamen völlig andere Positionen heraus. Die Akteure trafen falsche Entscheidungen, weil sie sich auf ungenügende Statistiken verließen. Die Frage danach: Wie oft passiert das, nicht nur im Sport?

Warum ist ein Sportler gut in dem, was er tut? Die Profis wollen detaillierte Daten - die Zuschauer einfache Erklärungen

"Es gibt zahlreiche Parameter, warum ein Sportler gut ist - die Beteiligten wollen viele Daten, und die analysieren sie dann detailliert. Die Zuschauer wollen oft eine einfachere Erklärung", sagt Lehanski. Er verweist aus das so genannte "Quarterback Rating" im Football; eine Kombination aus Statistiken, die letztlich die Leistung eines Spielmachers auf eine einzige Nummer herunterbricht. Erfunden hat dieses Rating keine Liga und kein Verband, sondern der Sportsender ESPN: "Die heilige Zahl, die selbst bei Vertragsverhandlungen verwendet wird - so was wollen wir auch: für Torhüter, aber auch Spieler, deren Leistung man nicht unbedingt in Toren oder Vorlagen messen kann. Sondern: Wie oft gewinnt einer den Kampf um einen freien Puck? Wie oft fährt er dorthin, wo ihn die Trainer haben wollen? In welchen Situationen und warum verliert er einen Zweikampf?"

Bei Wetten wird daraus eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in Echtzeit, und für den geneigten Zuschauer das Angebot, die eigene Analyse (oder das Bauchgefühl) gegen diese Daten-Auswertung zu überprüfen. Leon Draisaitl freilich sind solche Sachen völlig egal - doch ist das ja auch das Wunderbare an den Statistiken: Es gibt sie, damit Akteure so gut auf Partien vorbereitet sind, dass sie auf dem Eis ihr Hirn ausschalten und den Puck ganz einfach ins Netz schieben können.