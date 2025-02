Interview von Javier Cáceres

Am Dienstag startet die Champions League in ihre Playoffs, unter anderem mit dem Spitzenduell zwischen zwei mindestens staatstragenden Klubs. Manchester City, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzierte englische Meister, trifft auf Champions-League-Titelverteidiger Real Madrid, das wichtigste Aushängeschild Spaniens. Anlass, um mit Javier Tebas, 62, über den Gesundheitszustand des europäischen Fußballs zu sprechen. Den Chef des spanischen Ligaverbands „La Liga“ umweht eine Aura der Prinzipientreue: Obwohl er als Sympathisant von Real Madrid gilt, ist er einer der wenigen Spanier, die es wagen, dem mächtigen Real-Präsidenten Florentino Pérez öffentlich die Stirn zu bieten. Im Zuge des Kampfes gegen die von Pérez ausgerufene Super League stand er 2021 fest an der Seite der Uefa; rund ein Jahr nach seinem Einzug ins Exekutivkomitee der europäischen Fußballunion wurde er „vielleicht der Erste und Einzige, der je von einem solchen Posten zurückgetreten ist“, wie er der SZ in Hamburg sagte. Aber das erwähnte er, mit einem schelmischen Schmunzeln auf den Lippen, nur am Rande.