Es war so eine schöne, charmante Idee von Oli Blume. Sein wunderhübsches Oldtimer-Cabrio, einen indigoblauen Morgan, Baujahr 2001, hat er mitten auf den wimbledonmäßig getrimmten Rasen der Clubanlage bugsiert, direkt neben den lebensgroßen Pappaufsteller, der ihn und seinen Praxiskollegen im weißen Arzt-Outfit zeigt. Die Idee des tennisverrückten Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen: „Wenn die Mädels heute gewinnen, gibt’s ne Spritztour“, sagt er mit Blick auf seinen Wagen und fügt grinsend an: „Aber nur dann!“ Nun, der helle Ledersitz neben Herrn Blume ist frei geblieben, denn die Lupo-Girls, wie sie die erste Damen-Mannschaft beim TC Grün-Weiß Luitpoldpark gern nennen, haben verloren. Und mit dem 3:6 gegen Waldau Stuttgart einen großen Schritt in die falsche Richtung getan: Richtung Bundesliga-Abstieg.

Nach der sechsten Niederlage im siebten Spiel ist für den Aufsteiger der Klassenerhalt nur noch mit Schützenhilfe möglich. Das Szenario vor dem letzten Spieltag: Zu einem möglichst klaren Lupo-Sieg am kommenden Wochenende bei Schlusslicht Hannover würde noch ein ebenfalls möglichst hoher Sieg des Tabellenführers Aachen in Stuttgart sowie ein Kantersieg von Hamburg bei Rot-Weiß Berlin fehlen, um die Münchnerinnen in der höchsten Spielklasse zu halten. Könnte eng werden. Wobei: Allzu große Illusionen hatte sich die von Teammanager Wilfried Gatzke betreute Truppe vorab sowieso nicht gemacht: „Gegen Traditionsvereine wie Hamburg, Stuttgart, Berlin, Dresden-Blasewitz und Titelverteidiger Bredeney sind wir klarer Außenseiter“, hatte Gatzke prognostiziert – und Recht behalten. Bis auf einen überraschenden 6:3-Sieg im zweiten Auswärtsspiel in Berlin gab es nur Niederlagen, auch wenn die zuweilen recht knapp ausfielen.

Auch im vorentscheidenden Heimspiel gegen Stuttgart hieß es nach den Einzeln noch 3:3, dreimal ging es in den dritten Satz, zweimal mit positivem Resultat für die Gastgeber: Tena Lukas gewann im Match-Tiebreak 10:4, Eva-Marie Voracek 10:8, die Slowenin Ziva Falkner erarbeitete sich ein 7:6, 7:6 gegen die fast 200 WTA-Plätze besser stehende Landsfrau Dalila Jakupovic. Doch als die schon angeschlagen angetretene Kroatin Tena Lukas im Doppel mit Top-Spielerin Kathinka von Deichmann nach nur wenigen Ballwechseln aufgeben musste, war das kein gutes Omen für die beiden anderen Doppel. Prompt gingen diese jeweils in zwei Sätzen verloren, und so war die abendliche Spritztour im Oldtimer hinfällig.

Es ist schwer in einer Stadt wie München das nötige Geld für ein Team in der Frauen-Bundesliga aufzutreiben

Erst durch den Rückzug eines Sponsors beim eigentlichen Aufsteiger Bernhausen war für die Lupo-Girls der Traum von Liga eins überhaupt wahr geworden. Den einen großen Sponsor haben die Schwabingerinnen erst gar nicht, sammeln vielmehr ein paar Euro von Tennis-Enthusiasten wie Oli Blume ein, um das Abenteuer Bundesliga leben zu können. Ein Event-Team hat man gegründet, versucht die Werbetrommel zu rühren, was aber in einer Stadt wie München mit so viel konkurrierenden Freizeitangeboten halt schwierig ist.

Um ein Haar hätte ihnen der Zufall noch einen Joker in die Hand gegeben: Doch die kurz vor Meldeschluss dank eines Telefonanrufs ihrer bayerischen Oma auf der Geschäftsstelle noch in den Kader gerutschte Maya Joint stand kein einziges Mal für Luitpoldpark auf dem Platz. „Dreimal hätte es tatsächlich klappen können“, klagt Teamchef Gatzke, „nach ihrer Niederlage gegen Emma Raducanu in Rom hätte sie beim ersten Heimspiel dabei sein sollen, zog sich aber eine Bauchmuskelzerrung zu und musste auch das nächste Turnier absagen. Auch die Partie gegen Stuttgart jetzt war eigentlich fest verabredet.“ Aber dann spielte die in Michigan geborene Australierin im Frühjahr einfach zu gut Tennis. Sie stand zeitgleich zur Bundesligapartie in der zweiten Runde der Doppel-Konkurrenz von Wimbledon, wo sie mit Landsfrau Kimberly Birrell sogar das Achtelfinale erreicht hat, das das Duo schließlich verlor.

„Als wir im Februar mit ihr Kontakt aufnahmen, war so was überhaupt kein Thema“, sagt Gatzke, „da stand Maya im Doppel irgendwo auf Rang 200 und im Einzel auf Platz 120 der Weltrangliste.“ Seitdem hat das Beinahe-Lupo-Girl zwei WTA-Einzel- und zwei Doppel-Turniere gewonnen, ist mittlerweile die Nummer 41 in der Tennis-Welt – und damit viel zu gut für die Bundesliga.

Beim Heimspiel am Samstag standen vier Spielerinnen (drei Stuttgarterinnen sowie Kathinka von Deichmann) auf dem Platz, die zuvor in der Qualifikation für das Wimbledon-Hauptfeld gescheitert waren. Maya Joint wird nach Wimbledon auf dem Weg zur Oma nach Bad Wörishofen zwar auch im Luitpoldpark vorbeischauen, aber zum letzten Match nach Hannover wird sie nicht mitfahren, sagt der Teamchef. Einer ist dagegen optimistisch, dass er ein paar Bälle mit der Überfliegerin schlagen kann: Oli Blume. Gut möglich, dass er wieder mit dem Morgan vorfährt.