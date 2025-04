Wer als Titelverteidiger in eine neue Saison startet, dem ist eine größere Aufmerksamkeit gewiss als normal. Und feiert dieser Klub auch noch sein 100-jähriges Bestehen, sind noch mehr Augen auf ihn gerichtet: So wie auf den TC Großhesselohe, der sich vergangene Saison erstmals die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der ersten Bundesliga gesichert hat.

Nun präsentierte der TCG jenen Kader, mit dem er im Juli in diese für ihn doppelt spezielle Spielzeit startet. Herausforderung Nummer eins bei der Zusammenstellung des neuen Kaders war laut Bundesliga-Sportchef Bernard Eßmann die Weiterverpflichtung der zehn letztjährigen Meisterspieler. Und das ist gelungen. Sowohl der Italiener Luciano Darderi (Nummer 57 der ATP-Weltrangliste), der in der vergangenen Saison kein Spiel verlor, als auch der Spanier Roberto Carballes Baena (ATP 51) laufen wieder für den TCG auf. Wie auch der Slowake Jozef Kovalik (ATP 146) und Kamil Majchrzak (ATP 122) aus Polen, der bereits 2018 den Klub zum Aufstieg in die Tennis-Beletage geführt hat. Auch bei den Doppel-Spezialisten, die einen großen Beitrag zum Gewinn der Meisterschaft leisteten, setzt der Klub auf Bewährtes: Der Augsburger Constantin Frantzen spielt neben dem ebenfalls noch ungeschlagenen Marcelo Arevalo aus El Salvador, der Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, weiter für den TCG.

Dass in Alejandro Tabilo eine neue Nummer eins verpflichtet worden ist, hängt mit dem umstrukturierten Turnierplan der ATP zusammen. In diesem Jahr findet nach Wimbledon kein großes Sandplatzturnier mehr statt, wodurch Spieler aus den Top-40 der Weltrangliste mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der Rasensaison nicht noch einmal auf Sand zurückwechseln und sich stattdessen gleich auf die Hartplatzsaison vorbereiten. Spieler wie etwa Jiri Lehecka, die letztjährige Nummer eins des TCG. Tabilo dagegen „hat uns zuverlässig zugesagt, dass er noch mal auf Sand geht“, erklärt Eßmann. Der Chilene ist die Nummer 32 der Weltrangliste und hat bereits zwei ATP-Turniere gewonnen.

Neu im Kader ist auch Andres Burruchaga, Sohn des Siegtorschützen im WM-Finale Argentinien gegen Deutschland

Tabilo führt einen neuen, vierköpfigen Südamerika-Block an. Ebenfalls neu im TCG-Kader ist sein Landsmann Cristian Garin, der bereits die Nummer 17 der Welt war und 2019 das ATP-Turnier in München gewonnen hat, wo er auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev bezwang. Komplettiert wird das Südamerika-Quartett von den beiden Argentiniern Thiago Agustin Tirante (ATP-111) und Roman Andres Burruchaga (ATP 138). Während der 23-jährige Tirante zu Junioren-Zeiten als Grand-Slam-Sieger und mit Weltranglistenplatz eins glänzte, macht sich der gleichaltrige Burruchaga einen immer bekannteren Namen im Profi-Tennissport. In der Fußball-Historie hat sein Nachname bereits einen festen Platz: Sein Vater ist Argentiniens WM-Finaltorschütze 1986 gegen Deutschland, Jorge Burruchaga. „Da die südamerikanischen Spieler einen verstärkten Fokus auf die Sandplatz-Turniere nach Wimbledon legen, erhoffen wir uns von ihnen zahlreiche Einsätze für den TCG“, sagt Teammanager Christopher Kas.

Neu ist auch, dass Großhesselohe vermehrt auf junge Talente setzt. Angeführt wird die entwicklungsfähige Riege vom deutschen Top-Talent Justin Engel, der als Nummer 350 der ATP-Weltrangliste der aktuell bestplatzierte Junior ist. Der 17-jährige Nürnberger wird von Philipp Kohlschreiber trainiert. Der 19-jährige Vorarlberger Joel Schwärzler (ATP 325) stand bereits an der Spitze der Junioren-Weltrangliste. Statt nach „Ranking und aktueller Performance“ zu gehen, „wollen wir mehr auf Potenzial und Jugend setzen“, sagt Eßmann. „Junge Spieler bergen Risiko“, sagt er zwar, stehen aber auch für „potenziell positive Ausbrüche“, wie Lukas Neumayer in der vergangenen Saison gezeigt habe, als er als Nummer 250 der Weltrangliste einen Top-50-Spieler schlug.

So sehr auf junge Spieler zu setzen, „hätten wir vor zwei, drei Jahren nicht gemacht“, betont Eßmann. Der Meistertitel aber habe für eine ordentliche Portion Erleichterung gesorgt, „deshalb gehen wir das Risiko jetzt gerne ein“.