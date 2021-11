Von Sebastian Winter

Der Streit des TB Erlangen mit dem Bayerischen Schwimm-Verband, in dem sich in den vergangenen Monaten rund 30 Gerichtsverfahren angehäuft haben, geht in die nächste Runde. Im Hauptsacheverfahren am Landgericht Nürnberg-Fürth ging es im Wesentlichen darum, ob die Verlegung des Landesstützpunktes Schwimmen von Erlangen nach Nürnberg rechtens war. Der TB hatte gegen die Verlegung geklagt, das Gericht wies die Klage am 28. Oktober erstinstanzlich ab und gab dem Verband Recht. Dies stößt auf Unverständnis beim Verein: "Nach fast zwölf Monate währenden erstaunlichen Vorgängen hat der TB in 1. Instanz vor den Richtern der 19. Kammer erwartungsgemäß nicht obsiegen können. Das Urteil und seine höchst interessante Begründung werden von den Juristen des TB Erlangen geprüft", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Die Prüfung ergab, dass der Klub das Urteil anfechten wird, auch wegen formeller Fehler. "Wir legen Berufung ein", sagte TB-Präsident Matthias Thurek am Donnerstag.