New Orleans Saints in den NFL-Playoffs

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gehört zu den aufregenden Momenten im Sport, wenn alle wissen, was nun passieren wird - also auch die Gegner -, und alle wissen, dass es wohl niemand wird verhindern können: Robert Lewandowski mit Ball im gegnerischen Strafraum zum Beispiel, Steph Curry an der Drei-Punkte-Linie oder eben dieser Typ vom Footballverein New Orleans Saints, der Taysom Hill heißt, jedoch unter dem Spitznamen Human Swiss Army Knife bekannt ist: das Mensch gewordene Schweizer Taschenmesser, weil er in einer Sportart für Spezialisten als Allzweckwaffe dient.

Am Sonntag beim letzten Spiel der regulären Saison gegen die Carolina Panthers war das wieder so: Die Saints hatten es bis kurz vor die gegnerische Endzone geschafft. Hill ersetzte Stamm-Spielmacher Drew Brees, er stellte sich auf der Position des Quarterbacks auf, neben seinem Namen war im Fernsehen eingeblendet: Quarterback. Der kann den Ball an einen Laufspieler übergeben, zu einem Passempfänger werfen oder selbst einen Lauf versuchen.

Bei Hill, in so einem Moment in so einer Position, wussten alle, dass er selbst laufen würde, und das tat er auch: ein Haken, noch einer, und schon war er im gelobten Football-Land, ohne auch nur von einem Gegenspieler berührt worden zu sein. Im siebten Spiel nacheinander schaffte Hill nun jeweils mindestens einen Touchdown.

Bei den Saints hatten am Sonntag sämtliche Running Backs gefehlt. Star-Laufspieler Alvin Kamara war positiv auf das Coronavirus getestet worden, aufgrund der Liga-Regeln mussten auch alle passen, die im Training Kontakt zu ihm hatten: Latavius Murray, Michael Burton und Dwayne Washington. Es spielte deshalb Hill neben Ty Montgomery (der eigentlich ein Wide Receiver ist), er schaffte als Läufer 41 Yards Raumgewinn und diesen Touchdown, und er fing einen Pass von Brees für fünf weitere Yards.

Das Interessante dabei: Offiziell ist Hill Ersatz-Spielmacher, er hat Brees bereits in den vier Spielen vertreten, als jener wegen einer Rippen- und Lungenverletzung fehlte. Er ist in dieser Saison aber auch schon in der Defensive aufgelaufen, und er ist bei den so genannten Special Teams aktiv als derjenige, der entweder versucht, einen Punt des Gegners zu blocken oder diesen nach vorne getretenen Ball so weit wie möglich zurück zu tragen. Er kann alles ein bisschen: Damit wird er zur Symbolfigur einer chaotischen Saison, in der am Ende womöglich nicht die beste Mannschaft den Titel gewinnt - sondern die, die sich an jedem Wochenende den Gegebenheiten anpassen kann.

Diese Rolle passt zu Hill, bei dem anfangs alle Zeichen gegen eine Profikarriere deuteten: Er war zwar als Teenager ein herausragender Sprinter (22,5 Sekunden auf 200 Meter) und Footballspieler, nach der High School absolvierte er jedoch erst einmal ein freiwilliges Jahr als Missionar der Mormonen. Am College verletzte er sich wiederholt so schwer, dass er keine Saison zu Ende brachte und ein ganzes Jahr pausieren musste. Bei der Talentbörse 2016 wurde er übergangen. Ein paar Wochen danach, kurz vor seinem 26. Geburtstag, gaben ihm die Green Bay Packers eine Chance - und wurde zwei Wochen nach diesem Geburtstag entlassen.

Die New Orleans Saints, griffen zu. Sie setzten ihn zwei Jahre lang als Return-Spezialisten sowie so ziemlich überall in der Offensive ein: als Laufspieler und Passempfänger, als Tight End zum Schutz des Spielmachers, als Quarterback bei Trick-Spielzügen. Vergangene Saison schaffte er gegen die Atlanta Falcons jeweils einen Touchdown als Laufspieler und Passempfänger sowie einen geblockten Punt, in der Sommerpause gaben die Saints ihrem Schweizer Taschenmesser einen Zweijahresvertrag für insgesamt 21 Millionen Dollar. Das sorgte für Spekulationen, ob der mittlerweile 30 Jahre alte Hill Nachfolger des bereits 41-jährigen Brees werden könnte, der nach dieser Saison aufhören dürfte. "Ich sehe mich als Vollzeit-Starter", sagte er kürzlich.

Doch das Problem vieler Allzweckwaffen ist ja Folgendes: Wer alles ein bisschen kann, ist oftmals kein Experte im Speziellen. Ihm unterliefen in dieser Saison bereits zehn Ballverluste und zwei in die Arme des Gegners geworfene Bälle. Trainer Sean Payton sagte kürzlich: "Er braucht oftmals zu lange, eine Entscheidung zu treffen, er konzentriert sich manchmal auf die falsche Seite des Spielfeldes." Die Experten streiten, ob Hill ein vielseitiger Stamm-Spielmacher wie etwa Kyler Murray (Arizona Cardinals) oder Lamar Jackson (Baltimore Ravens) sein kann oder doch lieber eine Allzweckwaffe auf vielen Positionen bleiben sollte.

Für diese Entscheidung haben die Saints jedoch noch Zeit bis zum Sommer, nun beginnen erstmal die Playoffs. New Orleans ist mit einer Bilanz von 12:4 an Platz zwei der NFC gesetzt, einer der beiden Conferences, aus denen sich die NFL zusammensetzt. Sie empfangen die Chicago Bears, und da erst am Sonntag gespielt wird, könnte Laufspieler Kamara im Falle eines negativen Corona-Tests auflaufen (wenn auch ohne Training). Auch Stamm-Receiver Michael Thomas dürfte von seiner Knöchelverletzung genesen sein.

Hill wird also mutmaßlich zu Beginn an der Seitenlinie zu finden sein - was nicht bedeutet, dass er diese Partie nicht entscheidend prägen könnte. In der vergangenen Saison gab es bei der Playoff-Niederlage gegen die Minnesota Vikings diese Serie von Hill zu bestaunen: Lauf über elf Yards, 50-Yard-Pass auf Deonte Harris, Block für Kamara bei dessen Vier-Yard-Lauf in die Endzone; später fing er noch einen Touchdown-Pass von Brees. Die Zuschauer sollten also immer dann besonders aufpassen, wenn dieser Typ mit der Rückennummer sieben aufs Spielfeld kommt: Es passiert dann meist was Interessantes.