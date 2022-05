Schauspielerin Lisa Bitter, 38, ist in Erlangen geboren, lebt in München und betrieb in ihrer Jugend Leichtathletik als Leistungssport. Im "Tatort" ermittelt sie seit 2014 mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) - auch an diesem Sonntag (20.15 Uhr, ARD).

(Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)