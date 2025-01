Mit zwei deutschen Meistertiteln im Skibergsteigen an einem Wochenende kann Tatjana Paller durchaus zufrieden sein – obwohl sie besorgt war, über Silvester eine Erkältung verschleppt zu haben. „Ich war nie richtig krank, aber auch nicht richtig fit“, sagt die gebürtige Starnbergerin, die für die DAV-Sektion in Bad Tölz startet. Pallers gute Ergebnisse im Vertical und Sprint bewertet sie als positives Zeichen für ihre Gesundheit, auch wenn sie nicht ganz zufrieden ist. Im Sprint musste sich die 29-Jährige am Pillberg in Schwaz allerdings knapp geschlagen geben – ihrer langjährigen Konkurrentin Johanna Hiemer aus Österreich, die mit einem Vorsprung von nur einer Sekunde den Gesamtsieg holte. Denn im Sprint, neben der gemischten Staffel eine der zwei olympischen Disziplinen im Skibergsteigen, wurden zeitgleich die Österreichischen Staatsmeisterschaften ausgetragen.

Das Niveau im Skimo, der Kurzform für Ski Mountaineering, habe „durch Olympia merklich angezogen“, sagt Paller. Ihr großes Ziel für diese Saison: ihren ersten Podestplatz in einem Weltcup-Rennen zu holen und damit den undankbaren vierten Platz aus der vergangenen Saison endlich hinter sich zu lassen. Dass ausgerechnet ihre Spezialdisziplin, der Sprint, olympisch wurde, bezeichnet Paller als „Glücksfall“.

Der Sprint ist die kondensierte Form einer Skitour, also eines Ausflugs auf Skiern in die Berge, mit vielen technischen Anforderungen. An den zahnstocherdünnen Skiern kleben im Aufstieg sogenannte Felle, die ein Abrutschen verhindern. In schneller Abfolge absolvieren die Athletinnen und Athleten fast automatisch Aufstiege, den Wechsel vom Aufstiegs- in den Abfahrtsmodus, Tragepassagen und kurze, knackige Abfahrten – und das alles in wenigen Minuten. Jedes Gramm in der Ausrüstung zählt, jeder noch so kleine Fehler wird sofort mit Zeitverlust bestraft.

Jedes Weltcup-Rennen fließt in die Olympia-Qualifikation für 2026 ein

Der Perfektionismus in diesem Sport nimmt von dieser Saison an noch zu, denn jedes Weltcup-Rennen fließt in die Olympia-Qualifikation für 2026 ein. Am Ende zählen nur die besten sechs von acht Ergebnissen. Die zwölf besten Nationen qualifizieren sich über die Mixed-Relay-Disziplin direkt, wobei alle auf diese Weise qualifizierten Länder auch automatisch Plätze im Sprint erhalten. Zusätzliche Startplätze werden über Weltmeisterschaften und Ranglisten vergeben – mit Einschränkungen pro Nation und festen Kontingenten für einzelne Kontinente. Paller ist zuversichtlich, sich für beide Disziplinen Startplätze zu sichern, da sie auch im Teamsprint mit Finn Hösch ein erfolgreiches Duo bildet.

Nicht alle in der Szene begrüßen die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, ausgerechnet Sprint und Mixed Relay – die kürzesten Disziplinen – olympisch zu machen. Diese verkörperten aus ihrer Sicht den Sport am wenigsten. Die Paradedisziplin Individual, die dem traditionellen Skibergsteigen am nächsten kommt, bleibt außen vor. Beim Individual legen die Athleten bis zu 1700 Höhenmeter im Aufstieg und der Abfahrt zurück – und das alles im Gelände. Doch in Deutschland und anderen niedrig gelegenen Regionen könnten die kurzen Disziplinen angesichts der prekären Schneesituation wegweisend sein. Für die Ausrichtung eines Sprint- oder Mixed-Relay-Rennens benötigt man nur etwa 70 bis 80 Höhenmeter an einem Hang, was im Grunde jedes Skigebiet liefern könnte. Zudem sind diese Formate leichter für Fernsehübertragungen aufzubereiten, ein wichtiges Kriterium für Olympia.

Deutsche Skigebietsbetreiber stehen dem Skibergsteigen kritischer gegenüber

Dass die deutschen Meisterschaften dennoch in Tirol stattfanden, lag nicht nur an den logistischen Vorteilen. In Deutschland wäre eine Ausrichtung schlichtweg schwieriger gewesen, weil Skigebietsbetreiber dem Sport kritischer gegenüberstehen, sagt Hermann Gruber, Sportlicher Leiter Skibergsteigen beim Deutschen Alpenverein (DAV). Ein zentraler Punkt: die knappen Parkplätze in den Skigebieten, um die nicht nur Skifahrer, sondern zunehmend auch Skitourengeher konkurrieren, die für ihre Touren die präparierten Pisten nutzen. Einige Betreiber befürchten, dass Skimo-Rennen diesen Trend noch verstärken könnten.

„Ich habe Verständnis dafür, weil die deutschen Skigebiete schon genug zu kämpfen haben“, sagt Gruber. Andererseits sei es für die Sichtbarkeit des Sports in Deutschland kein gutes Zeichen. Seit 2018 hat der DAV deshalb verstärkt in die Nachwuchsarbeit investiert – mit Erfolg. Doch die Konkurrenz mit anderen Sportarten bleibt groß, vor allem da die klimatischen Bedingungen den Wintersport zunehmend erschweren. Aufgrund fehlender Veranstaltungsmöglichkeiten ist es schwierig, in Deutschland Einsteigerrennen zu organisieren, was den internationalen Anschluss erschwert.

Um den Sport zu fördern, öffnet der DAV im Sommer daher einen Stützpunkt in Berchtesgaden. Hier sollen Nachwuchstrainings zentralisiert werden, um jungen Athletinnen und Athleten den Einstieg in den Leistungssport zu erleichtern – ohne dabei auf Schule, Studium oder eine duale Ausbildung zu verzichten.

Tatjana Paller hat durch ihre starken Leistungen im Sprint den Sprung in die Förderung als Sportsoldatin geschafft. Mit der Veranstaltung in Schwaz ist sie insgesamt zufrieden. Das Highlight war für sie das Vertical-Rennen am Samstag: ein reines Aufstiegsrennen mit 680 Höhenmetern und fünf Kilometern Strecke. Der Start lag an der Mittelstation der Kellerjochbahn, das Ziel am Gipfel des Arbeserkogels auf 2026 Metern. Pünktlich zum Sonnenuntergang erreichten die Athletinnen und Athleten den Gipfel, mit einem herrlichen Blick ins Karwendel als Belohnung. Anschließend fand die Siegerehrung im Hecherhaus statt.

Deutlich gemerkt hat Paller jedoch die Höhe, auf der das Rennen stattfand. Sie trainiert überwiegend in ihrem Hausskigebiet Brauneck in Lenggries, das deutlich niedriger liegt. Für ihren Weg nach Olympia sind daher noch einige intensive Höhentrainings eingeplant. Ihr Ziel bleibt klar: ein Podestplatz noch in dieser Saison, obwohl sie auch mit einem vierten Platz wie im vergangenen Jahr schon ihre Olympia-Tickets sicher hätte.