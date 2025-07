Offiziell startet beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon jeden Morgen um 9.30 der Trainingsbetrieb im Aorangi Park, aber auf Court 8 ist schon um Viertel nach neun Leben. Allerdings noch ohne Tennisschläger, denn erst mal formieren sich Tatjana Maria und ihre Familie zu einem Gruppenfoto. So viel Zeit muss sein fürs Album.

Ehemann und Coach Charles-Édouard Maria reiht sich ein, die elfjährige Tochter Charlotte und noch zwei Freunde des Clans. Tochter Cecilia, 4, macht ein Nickerchen im Buggy. Dann beginnt Maria mit dem Training. Sie fängt an, mit Charles-Édouard aus dem Halbfeld zu spielen, sofort streut sie Slice-Bälle ein, ganz sanft, mal mit der Vorhand, ssss, mal mit der Rückhand, ssss. Ihre Zauberwaffe wird geschmeidig gemacht. Dann übernimmt ein Hitting Partner, ein für die Profis in Wimbledon buchbarer Schlagpartner, die Rolle von Charles-Édouard. Alles wird nach einem klaren Plan durchgeübt, Volleys, Crossbälle, Aufschläge in die Mitte, nach außen, „on this side, please“, sagt Maria und zeigt in ihre Rückhandecke. Und wieder macht es: sssss! Der Slice sitzt ein-, zweimal nicht. Also noch mal probiert. Nach einer halben Stunde bedankt sich Maria bei dem jungen Mann. In gut 60 Minuten muss sie bereits auf Championship Court 15 sein. Ihre erste Partie beim Grand-Slam-Turnier im All England Club steht an, gegen die Amerikanerin Katie Voleynets.

Maria ist 37 Jahre alt, Ehefrau und Mutter zweier Kinder, sie geht in diesen beiden Rollen auf. Das hat sie schon vor drei Jahren in Wimbledon allen fröhlich erzählt, als sie, die Supermum, wie manche britische Medien sie würdigten, sensationell bis ins Halbfinale vorstieß. Auch dieser Tage betonte sie, dass die Familie „an erster Stelle“ stehe. Im Grunde verbringen die Marias 24 Stunden am Tag zusammen, sogar bei den Pressekonferenzen kam ihr Mann vorbei und schob den Buggy mit Cecilia in den engen Room 2. Wahrscheinlich darf man diese Familie zu den liebevollsten Reisegruppen der Tennisbranche zählen, aber das heißt keineswegs, dass Maria nicht Leistungssportlerin durch und durch wäre.

Allein in der Vorbereitung an diesem Dienstag wurde ersichtlich: Diese Frau switcht sofort um in den Profimodus. Ihr Training ist klar strukturiert, sie redet kaum, sie ist derart fokussiert, dass sie nicht mal zuckt, als Cecilia ihre Akkreditierung auf den Platz schleudert und sich kurz darauf bäuchlings auf den Rasen plumpsen lässt. Mama ist jetzt nicht Mama. Sie ist jetzt die Tennisspielerin, die sich seit 2001 auf der Frauentour behauptet und kürzlich erneut Furore machte, als sie den Titel im Queen’s Club in London gewann, wo erstmals seit 52 Jahren wieder ein Frauenturnier auf Rasen stattfand. Maria entnervte dort mal wieder ihre Gegnerinnen mit ihren Slice-Schlägen, sie öffnet die Schlägerfläche dann stets und gibt den Bällen einen effektiven Unterschnitt mit, sodass sie extrem flach wegspringen. Da auf der Frauentour nur sehr wenige so spielen, sind alle gerne mal gestresst von Maria, die zwar manchmal auch schön vom Platz gefegt wird. Manchmal aber nicht. Vor allem nicht auf Rasen.

Das Match von Tatjana Maria gewann keinen Schönheitspreis, es war ein Gesäge in Zeitlupe

In dieser Saison gewann Maria bis zu ihrem Sieg im Queen’s Club nicht viel, aber sie sorgte sich nicht, ohnehin ist Maria die Gelassenheit in Person. „Ich war eigentlich nicht verzweifelt, ich habe dazwischen Bundesliga gespielt, da habe ich meine Matches gewonnen, deswegen hat es sich gar nicht so angefühlt, wie es alle dann gesagt haben“, sagte sie in Wimbledon. Zudem wusste sie ja: „Sobald ich auf Rasen bin, sind die Zweifel weg.“

Volynets war einerseits nun eine gute Auftaktgegnerin für Maria, die 23-Jährige ist 98. der Weltrangliste und war damit eher Außenseiterin in diesem Duell. Andererseits machte Voleynets etwas, das Maria nicht immer kennt: Sie setzte auch oft den Slice als Technik ein. Dieses Match gewann daher keinen Schönheitspreis, es war ein Gesäge in Zeitlupe; Marias Spiel ist zudem etwas limitiert, sie zieht das Slicen zumindest konsequent durch, dafür war das Match aber unterhaltsam.

Zwei deutsche Tennisfans auf der engen Tribüne, offenbar dem Humor zugetan, nahmen die Art der Ballwechsel zum Anlass, sich kleine Schlachtrufe auszudenken. „Slice, Slice, Baby“, sagte einmal einer der beiden, in Anlehnung an den Hip-Hop-Song „Ice, Ice, Baby“ von Vanilla Ice. Ein dritter Mann zwei Plätze weiter, auch aus Deutschland, brabbelte vor sich hin: „Das muss doch nerven, wenn eine so spielt.“ Voleynets, deren Nachname in bester Tradition früherer Profis wie Tennys Sandgren und Anna Smaschnowa steht, verlor fast, aber eben nur fast. Im Tiebreak des zweiten Satzes führte Maria schon 4:2, drei Punkte fehlten zum Sieg, ab diesem Moment drehte Voleynets die Partie und gewann 3:6, 7:6 (4), 6:1. Im dritten Satz suchte die immer müder wirkende Maria einmal vergeblich den Blickkontakt zu ihrem Mann – Charles-Édouard musste sich um Cecilia im Buggy kümmern.

Für Maria ist die Niederlage kein Weltuntergang, auch wenn sie zugab: „Heute tut es schon weh.“ Längst befindet sie sich in einer Situation, in der sie das Vagabundenleben auf der Tour mit ihrer Familie genießt, und dieses Leben könnte noch lange weitergehen. Zum einen will sie ja nicht bald aufhören. „Mein Traum ist es natürlich, solange zu spielen, bis wir zusammen ein Doppel spielen können. Das wäre wirklich schön, wenn ich am Ende noch ein Doppel mit Charlotte spielen könnte und dann so meine Karriere beenden könnte“, erklärte sie zu Wochenbeginn. „Ich fühle mein Alter, aber ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich jung, vielleicht wegen meiner Kinder.“ Zum anderen könnte Charlotte, so ist es der Plan, selbst einmal auf der Tour spielen. Dann könnten alle einfach weiterreisen. Und Gruppenfotos vor dem Training machen.