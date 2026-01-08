Die Begegnung ist schon eine Weile her, aber sie veranschaulicht gut, wie Tatjana Haenni tickt. WM 2023, die Fifa hat am Finalwochenende nach Sydney eingeladen, um über Themen wie Entwicklung und Professionalisierung des Frauenfußballs zu diskutieren. Haenni hätte auch auf die Bühne gepasst, aber diesmal ist sie Zuhörerin, und so bleibt Zeit für ein Gespräch während einer Pause. Sie arbeitet gerade ein halbes Jahr als Sportdirektorin der US-Frauenprofiliga NWSL, die wenige Monate später wegen eines TV-Vertrags über 240 Millionen Dollar verteilt auf vier Jahre Maßstäbe setzen wird. Kritik, Ideen, Reformüberlegungen sprudeln aus Haenni. Die Vereine in Deutschland? Sollten größer denken und mutiger handeln. Die Bundesliga? Sollte sich vom DFB lösen, um sich entfalten zu können. Der Frauenfußball überhaupt? Werde schnell wachsen und immer interessanter für Investoren. Und, und, und.